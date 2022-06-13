進口中國快篩試劑混充美製 檢調搜索大鑫約談6人

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法務部調查局13日發布新聞稿指出，大鑫資訊公司涉嫌未經核准進口販售中國製快篩試劑，混充美國製販售牟利，不法獲利估約新台幣1億多元，檢調13日搜索並約談公司負責人等6人到案，將移送新竹地檢署複訊。（法務部調查局提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月13日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）大鑫資訊公司涉嫌未經核准進口中國製快篩試劑，混充美國製販售牟利，不法獲利估約新台幣1億多元，檢調今天搜索並約談公司負責人等6人到案，將移送新竹地檢署複訊。

法務部調查局今天發布新聞稿指出，新竹縣調查站日前獲報，指稱大鑫資訊公司涉嫌未經核准進口販售中國製「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」，經新竹地檢署檢察官翁貫育指揮偵辦，今天發動搜索，並約談公司負責人朱壽暉等6人到案。

檢調表示，大鑫在今年獲得衛生福利部食品藥物管理署核准，專案輸入由美國Laboratories,Inc.製造，且已獲美國食品藥品監督管理局（FDA）緊急授權使用的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」後，隨後得標國防部軍醫局、新竹縣竹北市公所、台中市政府衛生局、高雄市政府衛生局等單位採購標案。

檢調指出，大鑫實際交貨的產品，疑為委託中國艾康生物技術（杭州）公司生產包裝後，運送至香港，再從香港以空運方式運送抵台，並不實標示原產國為「USA」（美國），且交付給行政機關，轉發送給民眾使用快篩試劑，但遭民眾反映，無法呈現測試線（T）、品管線（C）的檢測結果。

檢調表示，大鑫實際輸入產品與食藥署核准專案進口的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」不同，除涉產地虛偽標記外，品質也不良，涉嫌違反醫療器材管理法及刑法妨害農工商、詐欺等罪。

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檢調指出，新竹縣調查站及台北市調查處派員，今天前往大鑫資訊公司的處所、倉庫及負責人住所共5處搜索，查扣不法所得新台幣1200萬元、不良快篩試劑1400箱，總計超過45萬支試劑。經查這家公司引進237萬劑，不法所得估計超過1億元。

調查局表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間訂定「嚴重特殊傳染性肺炎防疫專案」，加強監控有無不法業者因貪圖利益，進口未經核准輸入或品質不良醫材，以期維護國人健康。（編輯：戴光育）1110613