採購富樂快篩出包 高市府將向廠商依法求償

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣、蔡孟妤高雄14日電）高雄市府購買美國富樂牌快篩有瑕疵，衛生局今天表示，相關招標都依法且依程序採購，市民若有疑慮可接受退換產品，市府在回收後，也將依法向廠商求償。

高雄市政府購買美國富樂牌COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑有瑕疵，市議員李雅靜質疑採購開標過程是否有如實審查。有媒體詢問衛生局是否會回收試劑，缺口如何彌補等。

衛生局簡任技正潘炤穎下午在防疫會議記者會指出，市府將依法向廠商求償，快篩採購都依照政府採購法，參考中央的EUA資訊依法採購，全台各縣市也都有採購到。

潘炤穎指出，相關快篩試劑審核許可都是向中央部會提出申請，在廠商獲得許可後，中央會在網站公告EUA資格，市府再依照資訊以政府採購法進行限制性招標。

他表示，衛生局在抽驗回收過程中確實發現批號COV2025056有品檢不良狀況，雖然其他批號抽驗結果都正常，但目前不會擴大回收。市民手中若有富樂其他批號試劑且有疑慮，市府也接受退換，並會在回收後依法向廠商求償。

此外，李雅靜批評7日曾提醒衛生局富樂快篩來源問題，並在10日要求衛生局提供快篩試劑存量、採購數量等資料，想要進一步比對，卻被「已讀不回」。潘炤穎回應，由於一開始發現富樂試劑有問題時，就已經向檢調主動說明移送，因此相關資料仍在偵查中，不便公開。

民進黨高雄市議員邱俊憲則在臉書發文表示，檢調積極偵辦各地方政府採購快篩試劑，卻被無良廠商混入中國製無效試劑充當美國原廠，台中市、台北市、新北市、桃園市及高雄市均有採購相關試劑，並非單一採購單位的偶發事件。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

邱俊憲呼籲，國民黨議員勿噴政治口水，應共同譴責中國輸出病毒外，更輸出無效試劑至其他國家，檢調應積極偵辦打擊不法份子，「大家都是受害者，高雄市政府上週六就主動移送法辦，也提供檢調相關資料，務必要揪出不法之徒」。

高雄市、台中市政府近日購買的美國富樂牌（Flowflex）快篩試劑發生異常，有品管線（C線）異常，已緊急追回異常試劑。（編輯：卞金峰）1110614