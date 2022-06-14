桃園防疫包有富樂快篩 市府：批號不同已停發放

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（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園市府提供防疫關懷包近日被民眾發現有富樂快篩試劑，民政局今天指出，已發出8000多劑富樂快篩試劑，雖然貨物批號與疑有瑕疵的不同，但已通知各區公所暫停發放。

台中、高雄等地近日傳出美國快篩品牌「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑（Flowflex COVID-19 Antigen Home Test）」試劑疑有瑕疵，經新竹地檢署介入調查發現大鑫資訊公司涉嫌違法進口中國製的劣質快篩試劑混充美國製的試劑交貨，牟取暴利。

最近有桃園市民發現，市府提供的防疫關懷包有富樂快篩試劑。

對此，桃園市民政局接受媒體訪問表示，民政局共添購30萬劑的快篩試劑，其中包含以每劑新台幣95元的價格、購入15萬劑富樂快篩試劑，在平鎮、蘆竹、楊梅及復興等4個行政區已發出超過8000劑的富樂快篩試劑。

民政局指出，雖然貨物批號與疑有瑕疵的不同，但已緊急通知各區公所暫停發放富樂快篩試劑，同時要求廠商提供進口報單，目前尚未接獲市民要求更換。

民政局表示，桃園市政府衛生局、社會局也有購買它牌的快篩試劑，將可協助支援防疫關懷包使用，提供服務。（編輯：戴光育）1110614