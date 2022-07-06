涉中國快篩劑混充美製富樂 執行長收押抗告遭駁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北6日電）大鑫資訊公司涉嫌未經核准進口中國製快篩試劑，混充美國製富樂家用快篩販售牟利，執行長黃南競不服遭羈押禁見提起抗告。高院今天認定有湮滅證據勾串共犯之虞，駁回抗告確定。

法務部調查局提供新聞資料表示，大鑫在今年獲得衛生福利部食品藥物管理署核准，專案輸入由美國Laboratories,Inc.製造，且已獲美國食品藥品監督管理局（FDA）緊急授權使用的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」後，隨後得標國防部軍醫局、新竹縣竹北市公所、台中市政府衛生局、高雄市政府衛生局等單位採購標案。

後來，有民眾發現，在取得的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」與美國Laboratories,Inc. 所生產製造已獲FDA緊急使用授權（EUA）者不同，且與採購機關新竹縣竹北市公所等，所定採購規格「美國製」不符。

新竹地檢署指揮調查局幹員於6月13日發動搜索約談，並扣得快篩試劑約45萬支，以黃南競有湮滅證據及勾串共犯之虞等，聲請羈押禁見獲准，公司負責人朱壽暉新台幣100萬元交保。

黃南競不服羈押處分，提起抗告主張，本案犯罪主體為朱壽暉，他其實是受害人，而且沒有任何犯罪所得與他有關等語。抗告案由台灣高等法院審理。

高院今天認定，黃南競自陳代大鑫公司購買的快篩劑為中國製造，知悉需安排人手將外盒MADE IN CHINA標籤撕下，且黃男主導訂購事宜，對於向艾康公司訂購的快篩劑為何型號、有無取得美國EUA核准等，應該沒有不知道的理由，本件佯以獲得美國EUA核准，向衛福部申請核可輸入而於國內販售，涉犯詐欺取財、意圖欺騙他人就商品原產國及品質為虛偽標記、醫療器材管理法的未經核准輸入醫療器材等罪嫌，犯罪嫌疑重大。

高院指出，黃男對涉案情節避重就輕，本件尚有相關證人未到案，且黃男有叮嚀同案李姓被告「注意手機」等指示疑似湮滅證據，有事實足認有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞。

高院表示，依證人所述，黃男之前曾因堅持輸入於法不合的快篩劑而自某家公司離職，之後再與大鑫公司合作，從事本案犯行，有事實足認有反覆實施詐欺取財犯罪之虞。黃男空言否認參與本案犯行，難認有理由，抗告應予駁回。不得再抗告。（編輯：方沛清）1110706