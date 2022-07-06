更多編輯台推薦新聞：
英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術
國際

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪
運動

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌
生活

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌

台版捍衛戰士 前空軍副司令憶飛越中央山脈練炸射「生死10分鐘」
政治

台版捍衛戰士 前空軍副司令憶飛越中央山脈練炸射「生死10分鐘」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
Omicron BA.5本土首例家庭群聚、1接觸者陰性 研判社區仍安全
首頁 / 社會
富樂快篩遭混充
首頁 / 社會

涉中國快篩劑混充美製富樂 執行長收押抗告遭駁

2022/7/6 13:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北6日電）大鑫資訊公司涉嫌未經核准進口中國製快篩試劑，混充美國製富樂家用快篩販售牟利，執行長黃南競不服遭羈押禁見提起抗告。高院今天認定有湮滅證據勾串共犯之虞，駁回抗告確定。

法務部調查局提供新聞資料表示，大鑫在今年獲得衛生福利部食品藥物管理署核准，專案輸入由美國Laboratories,Inc.製造，且已獲美國食品藥品監督管理局（FDA）緊急授權使用的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」後，隨後得標國防部軍醫局、新竹縣竹北市公所、台中市政府衛生局、高雄市政府衛生局等單位採購標案。

後來，有民眾發現，在取得的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」與美國Laboratories,Inc. 所生產製造已獲FDA緊急使用授權（EUA）者不同，且與採購機關新竹縣竹北市公所等，所定採購規格「美國製」不符。

新竹地檢署指揮調查局幹員於6月13日發動搜索約談，並扣得快篩試劑約45萬支，以黃南競有湮滅證據及勾串共犯之虞等，聲請羈押禁見獲准，公司負責人朱壽暉新台幣100萬元交保。

黃南競不服羈押處分，提起抗告主張，本案犯罪主體為朱壽暉，他其實是受害人，而且沒有任何犯罪所得與他有關等語。抗告案由台灣高等法院審理。

高院今天認定，黃南競自陳代大鑫公司購買的快篩劑為中國製造，知悉需安排人手將外盒MADE IN CHINA標籤撕下，且黃男主導訂購事宜，對於向艾康公司訂購的快篩劑為何型號、有無取得美國EUA核准等，應該沒有不知道的理由，本件佯以獲得美國EUA核准，向衛福部申請核可輸入而於國內販售，涉犯詐欺取財、意圖欺騙他人就商品原產國及品質為虛偽標記、醫療器材管理法的未經核准輸入醫療器材等罪嫌，犯罪嫌疑重大。

高院指出，黃男對涉案情節避重就輕，本件尚有相關證人未到案，且黃男有叮嚀同案李姓被告「注意手機」等指示疑似湮滅證據，有事實足認有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞。

高院表示，依證人所述，黃男之前曾因堅持輸入於法不合的快篩劑而自某家公司離職，之後再與大鑫公司合作，從事本案犯行，有事實足認有反覆實施詐欺取財犯罪之虞。黃男空言否認參與本案犯行，難認有理由，抗告應予駁回。不得再抗告。（編輯：方沛清）1110706

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
大鑫混充美製快篩風波 海關：依法辦理未給特別通關