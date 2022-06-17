大鑫混充美製富樂快篩 藍質疑與「邵博士」關聯 指揮中心闢謠

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大鑫資訊公司涉嫌以中國製快篩試劑混充美國製販售牟利，且部分品質有瑕疵。（新竹地檢署提供）

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（中央社記者汪淑芬、張茗喧台北17日電）大鑫公司涉以中國製快篩試劑混充美國製販售，國民黨質疑「邵博士顧問有限公司」在審查EUA有無介入，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天強調，經查食藥署與衛福部長陳時中都無關聯，盼外界莫過度解讀。

國民黨立法院黨團今天質疑「邵博士顧問有限公司」於當初大鑫公司向食藥署申請取得快篩試劑緊急使用授權（EUA）過程中扮演的角色，促查有無不法。

羅一鈞今天在中央流行疫情指揮中心記者會說明，經與食藥署了解，食藥署並不知道邵博士是誰，食藥署也不會因為某人或某家公司就影響EUA審查。

至於網路上流傳的影片，經查是衛福部長陳時中去年2月21日參加中華牙醫學會舉辦的活動，地點在疾管署隔壁的飯店，離指揮中心很近，陳時中去致意。陪同的官員及幹部也沒有人認識邵博士，甚至也不知邵博士是否在活動中，目前求證食藥署、陳時中，都與邵博士無關聯，盼外界莫過度解讀。

對於快篩把關，外界質疑食藥署3月監控到美國食品暨藥物管理局（FDA）官網曾發布警訊，5月接獲醫優公司自主申請廢止其專案輸入核准，卻到6月才註銷，忽視警訊與檢舉。

羅一鈞解釋，美國富樂快篩試劑不管是美國廠還是中國廠，各有製造不同名稱及包裝的產品，食藥署針對兩家公司核准的緊急使用授權（EUA），都是美國廠所生產快篩的品名，後來發現有混充用美國品名包裝，實際卻是中國廠生產還未經台灣核准的快篩劑，這種魚目混珠、嚴重違法的事不可被接受。

羅一鈞也說，5月的檢舉及提醒，食藥署有去了解，並未發現市面有販售中國製的試劑，因檢舉未附完整佐證資料，需要時間去查證。

食藥署也在16日發出聲明，針對醫優公司與大鑫公司申請「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑（Flowflex COVID-19 Antigen Home Test）」專案輸入的核准，分別於111年6月10日（醫優公司自請廢止）及111年6月15日廢止其核准。（編輯：陳政偉）1110617