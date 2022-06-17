大鑫快篩藍促查邵博士顧問公司 綠：有詐騙就查辦

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（中央社記者范正祥、郭建伸台北17日電）大鑫公司涉以中國製快篩試劑混充美國製販售牟利，國民黨立法院黨團質疑「卲博士顧問有限公司」於當初大鑫向食藥署申請取得快篩試劑緊急使用授權（EUA）過程中扮演的角色，促查有無不法。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬說，有詐騙就查辦，不必拿個照片就影射有關係或包庇，若有任何包庇行為，民進黨團也絕不寬貸。

他說，有人在喊食藥署長吳秀梅下台，但這就像是有犯罪就要警政署長下台，這是沒有意義的指控，而食藥署也沒阻止檢調查辦。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，總召曾銘宗、書記長萬美玲、副書記長洪孟楷、副書記長鄭正鈐及立委費鴻泰出席，質疑快篩EUA的幕後是否有「喬事人」。

曾銘宗指出，近期疫情統計，從5月10日至6月16日，大約有270萬人確診，尤其5月18日左右全國疫情開始爆發，最需要快篩試劑的時候，衛福部卻涉嫌「亂發EUA、失能失靈」，國民黨團主張衛生福利部長陳時中和食品藥物管理署長吳秀梅下台。

洪孟楷表示，協助大鑫公司申請EUA的「卲博士顧問有限公司」，在官網首頁提及「我們的醫材顧問經理在加入邵博士顧問有限公司之前是TFDA的審查員、我們了解TFDA的審查流程並與TFDA審查人員建立及維持了良好的關係」。他說，TFDA就是台灣食藥署。

萬美玲質疑，「卲博士顧問有限公司」在官網首頁提到的「醫材顧問經理」是誰，或是哪幾位。再者，所謂了解食藥署的審查流程，其中的細節是什麼，良好關係怎麼建立及維持，是不是就可以帶來很多良好的代價和收益，食藥署必須說清楚。

民進黨立法院黨團今天舉行輿情記者會，幹事長鄭運鵬說，近來很多人拿陳時中與大鑫執行長黃南競等人合照，影射代理商與衛福部、食藥署有關係，但陳時中是牙醫，牙醫師相關聚會中邀請名單不是衛福部長能決定，拍到照片不能證明什麼，就如同他能拿出前總統馬英九和國民黨主席朱立倫與有犯罪嫌疑的人拍照。

記者會中，鄭運鵬也秀出淡江時報，表示黃南競曾在淡江大學任職，並在1998年以「北知青兩岸文化教育研究委員會召集人」參與陸研所聚會，這次檢調嚴辦也沒有因為黃南競曾是國民黨台北市知識青年黨部幹部，就認為是國民黨詐騙，別把事情混在一起。

鄭運鵬說，如果任何人有衛福部弊端的證據，歡迎檢舉；檢方既然已收押黃南競就從嚴辦理，可以公開的資訊就公開。（編輯：林興盟）1110617