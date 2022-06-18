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富樂快篩遭混充
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富樂快篩遭混充3/19

大鑫混充美製快篩風波 海關：依法辦理未給特別通關

2022/6/18 19:31（6/18 19:52 更新）
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（中央社記者謝方娪台北18日電）大鑫資訊公司涉嫌以中製快篩試劑混充美製販售，國民黨立院黨團質疑海關進口未查驗，海關提出4點澄清，強調已採較嚴格的文件審核通關，並無給予大鑫資訊公司特別通關，此案海關依法辦理，並無違失。

大鑫資訊公司涉嫌未經核准進口中國製快篩試劑，混充美國製富樂家用快篩販售牟利，國民黨立法院黨團今天質疑，大鑫進口快篩劑從包裝上產地、國際條碼都標錯，卻能取得緊急使用授權，不僅衛福部審核放水，海關進口時也未查驗。

海關今天晚間提出4點澄清說明，第一，海關依風險管理原則對進口貨物通關方式採C1（免審免驗）、C2（文件審核）或C3（應審應驗），今年進口快篩劑採C1、C2、C3均有，為便捷防疫物資通關，快篩劑採C1比率達8成以上，但大鑫資訊公司截至目前為止進口放行快篩劑約237萬劑，通關方式均為C2，已屬較嚴格通關程序。

海關指出，大鑫資訊公司進口貨物為取得衛福部防疫專案核准輸入許可，供國內緊急防疫使用物資，進口時均經審核相關文件，並將報單資訊比對食品藥物管理署核准資訊無訛後放行，海關經審核大鑫資訊公司當時非屬高風險廠商，且國內民眾急需快篩劑加強防疫，並已採較嚴格的C2通關，並無給予大鑫資訊公司特別通關服務。

第二，國際物流運作模式眾多，進口貨物起運口岸與生產國別不同為國際貿易常見型態，兩者無必然關係。

第三，空運、海運快遞貨物通關辦法規定快遞貨物外箱上應黏貼可辨識條碼，是指物流業者自行編訂的託運號碼，與貨品上標示的國際商品條碼不同，且國際商品碼的管理非海關職掌，也無須在進口報單申報此項資訊。

第四，海關強調，此案海關均依法辦理快篩試劑通關作業，並無違失，鑒於目前國內快篩劑已屬充裕，海關後續將對進口快篩試劑強化風險控管及調整查驗比率，加強查核。（編輯：趙蔚蘭）1110618

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