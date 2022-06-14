中市府採購富樂快篩43.8萬劑 將向廠商求償

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台中市政府向大鑫資訊公司採購的富樂快篩試劑（圖）出現檢測異常，其中一批被發現以大陸製試劑混充美國製，中市府共採購43.8萬劑，將退貨並向廠商求償。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年6月14日

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市採購富樂快篩試劑出現檢測異常問題，市長盧秀燕表示，共採購43.8萬劑，第2批33萬劑出現瑕疵已發出近2萬劑，已送檢調偵辦。目前已支付15萬劑的款項，將會討回及求償。

富樂Flowflex快篩試劑檢測異常，被發現以大陸製試劑混充美國製，台中市長盧秀燕下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）線上防疫記者會中表示，市府共採購43.8萬劑，其中一個批號COV2025056的33萬劑疑似混充「大陸製」快篩，與採購規格「美國製」不符。

盧秀燕指出，經統計已發出1萬9094劑，其中9794劑發給65歲以上施打疫苗的長者、3000劑發給幼兒園、6300劑發給長照機構，追回難度不會太高，市府第一時間已啟動回收換發作業，尚未配發的31萬劑也將全數退貨，並於昨天下午將全案移送檢調機關進行偵辦，未來將視調查結果向廠商進行求償事宜。

台中市衛生局長曾梓展表示，這批富樂快篩試劑，是市府依據食品藥物管理署專案核准的名單中，逐一致電詢問，大鑫公司向市府說有一批快篩試劑5月10日將獲中央核准進貨，從美國進口到台灣，衛生局當初是一次訂購，但還沒全數付款，目前已支付15萬劑的款項，將會討回及求償。

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曾梓展指出，廠商當時同意分批到貨，第1批10萬8000劑沒有問題，第2批33萬劑就出現問題，衛生局發現後馬上移送法辦，也通報食藥署，其中已發放的1萬9094劑，將提供民眾換發或透過系統主動換發，截至昨天共已換發1萬380劑。

至於剩下還沒發放的31萬劑快篩，曾梓展說，其中約27萬劑已退給廠商回收，其餘約4萬劑，先存放在衛生所，也將陸續退還給廠商。（編輯：郭諭儒）1110614