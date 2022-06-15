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富樂牌快篩疑遭混充 新北訂購2萬劑未交貨已解約

2022/6/15 11:18
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（中央社記者黃旭昇新北15日電）美國富樂牌（Flowflex）快篩試劑疑遭混中國大陸製劣品，新北市府民政局今天表示，原向大鑫公司採購2萬劑快篩試劑，但未交貨也沒有交款，市府已與業者解約。

新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情應變會議今天上午舉行。媒體詢問，業者涉嫌以中國製造的快篩試劑，冒充美國生產的富樂家用快篩販售牟利，新北市是否採購這款快篩試劑。

市政府民政局長柯慶忠表示，民政局在上星期確實有向大鑫公司採購2萬劑快篩試劑，但都還沒有交付任何的試劑，市府也沒有交付任何款項，在新聞事件後，民政局已經與業者解約。

柯慶忠解釋，原先採購的2萬快篩試劑，是作為各區公所備援與弱勢團體等應急使用，解約後會從其他的存量支應，不影響原先的防疫計畫。

市府衛生局表示，本案於13日由台北市調查處、新竹縣調查站搜索，因大鑫公司登記在新北，由新北衛生局配同檢調單位會同現場稽查。

衛生局說，針對市售醫療器材都會定期與不定期稽查，如有檢調偵辦案件也配合查察，以確保民眾使用合法醫材之安全性。（編輯：李錫璋）1110615

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