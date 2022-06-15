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富樂快篩試劑遭混充 蘇貞昌：嚴辦黑心無良廠商

2022/6/15 12:35（6/15 12:42 更新）
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圖為檢調扣押的富樂家用新冠抗原快速檢測試劑。（圖取自新竹地方檢察署網頁scc.moj.gov.tw）
圖為檢調扣押的富樂家用新冠抗原快速檢測試劑。（圖取自新竹地方檢察署網頁scc.moj.gov.tw）
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（中央社記者黃麗芸台北15日電）美國富樂牌（Flowflex）快篩試劑遭混中國大陸製品。行政院長蘇貞昌今天表示，針對黑心無良廠商必定嚴查、嚴辦，守護國人健康為中央和地方政府的責任，會嚴謹把關。

警政署上午舉辦「警察節慶祝大會」活動，媒體會前詢問蘇貞昌對混充快篩試劑、國民黨質疑政府涉嫌圖利的看法。

蘇貞昌表示，對於涉及人民健康的醫材，竟有黑心無良廠商圖謀暴利，以他國製品混充進口品牌，雖然中央流行疫情指揮中心並未採購這些醫材，但守護國人健康是中央和地方政府的一貫責任，將嚴謹把關。

對於違法廠商部分，蘇貞昌說，會要求主管機關依相關法制處理，嚴查嚴辦。

大鑫資訊公司涉嫌以中國製快篩試劑混充美國製販售牟利，執行長黃南競因詐欺等罪嫌，新竹地檢署向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：唐聲揚）1110615

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