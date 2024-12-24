COVID-19大流行5週年 倫敦紀念牆懸掛耶誕彩燈緬懷逝者

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（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國約有24萬人因5年前開始蔓延全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情喪命。如今在耶誕佳節前夕，他們的親屬在倫敦的一面紀念牆上懸掛節日彩燈，藉此表達對逝者的懷念與哀痛。

法新社報導，這座長500公尺的紀念牆位於泰晤士河畔、國會大廈對岸，牆面上約有24萬個手繪心型圖案，每個圖案都代表1名染疫身亡的英國患者。

這座牆起初只是為抗議時任首相強生（Boris Johnson）政府應對疫情的方式而打造，2021年3月建造時也未經主管機關許可。

由12人組成的志工團隊「紀念牆之友」（The Friends of the Wall）每逢週五都會來清理牆面，重新粉刷因日曬雨淋而褪色的心型圖案和留言。不過，在耶誕節前的最後一個週五，志工們還進行了另一項任務：沿著紀念牆懸掛耶誕彩燈。

他們於23日點亮燈飾，這些燈飾將持續發光至明年1月初。這段時間裡，數以百計在疫情中痛失摯愛的民眾將來到這裡，表達哀思之意。

目前紀念牆的維護工作仰賴民間募款。「紀念牆之友」正與當局磋商，以讓這座牆成為永久設施並獲得官方認可，如此紀念牆業可望獲得更妥善的保護。（譯者：曹宇帆/核稿：施施）1131224