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巴西衛生部：超過28%人口曾感染COVID-19

2024/12/21 07:49
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（中央社記者唐雅陵聖保羅20日專電）巴西衛生部18日公布最新研究報告顯示，超過28%的巴西人口，相當於近6000萬人曾感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

根據「Epicovid 2.0：評估巴西COVID-19大流行真實維度的全國調查」報告，近19%曾經感染COVID-19的民眾患有後遺症，症狀持續很長時間，女性和原住民占其中多數。

報告指出，許多已感染者的整體健康狀態特別是心理健康方面受影響，33.1%的人表示感到焦慮，25.9%感到疲倦，16.9%難以集中注意力，12.7%記憶力減退。

巴西衛生部長特林達德（Nísia Trindade）表示，巴西社會醫療體系服務的不平等導致民眾健康的不平等加劇，COVID-19大流行的影響更加巨大且持久。

報告還顯示，COVID-19大流行對巴西家庭經濟帶來毀滅性影響，且這種影響在最貧困的家庭和女性當家的家庭中更為常見。

約15%的受訪者家庭有成員因COVID-19死亡，48.6%因大流行收入減少，導致47.4%的人陷入糧食不安全狀況。

研究還指出，57.6%的受訪者信任COVID-19疫苗，高收入者占多數；27.3%不信任有關疫苗的資訊，其中低收入者占多數。（編輯：田瑞華）1131221

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#巴西
#巴西衛生部
COVID-19
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