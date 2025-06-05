新冠JN.1疫苗間隔縮短 高風險族群6/11起隔2個月可打第2劑

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（中央社記者曾以寧台北5日電）國內COVID-19疫情升溫，衛福部疾管署今天表示，縮短6月11日起65歲以上等3類COVID-19高風險族群者，2劑JN.1疫苗接種時間間隔為2個月，預估當日符合資格者約有76萬人。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續上升，衛生福利部疾病管制署預估，疫情將於6月底至7月初達高峰，單週估逾20萬人次就診。

疾管署今天發布新聞稿說明，為使高風險族群儘早提升免疫保護力，且近期許多高風險民眾和長照機構詢問間隔接近、但未滿6個月能不能打第2劑等需求，經疾管署提案諮詢衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP），決議以此因應這波疫情。

疾管署說明，針對65歲以上長者、55至64歲原住民、出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者等感染後易發生重症或死亡等3類COVID-19高風險對象，將第2劑JN.1疫苗的接種間隔建議，調整為與前1劑JN.1疫苗間隔至少2個月（60天），並於6月11日起實施適用。

疾管署發言人羅一鈞說明，研究指出，65歲以上民眾接種XBB疫苗第1劑，對因COVID-19住院的保護力，在接種後59天內是53%，60至119天降到38%，120至179天降到19%，180天以上即不具住院保護力。因此180天後打第2劑是從嚴，適用於疫情低的情境，60天（2個月）第2劑則是從寬。

羅一鈞指出，依據美國疾病控制中心（CDC）建議，2劑JN.1疫苗間隔一般為6個月，但也建議了彈性範圍為「至少2個月」以因應疫情升溫、旅遊等特殊情況。ACIP先前參考美國CDC建議訂定2劑間隔為6個月時，亦有保留類似彈性，因此經諮詢決議依此彈性，以因應這波疫情升溫。

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疾管署表示，已於6月4日函請各縣市衛生局和接種合約院所準備相關作業事宜，並提報疫苗需求量，以利6月11日如期實施。預估6月11日當天，約有76萬65歲以上長者及另2類對象符合接種第2劑（間隔2個月以上）JN.1疫苗條件。

疾管署指出，國內COVID-19疫情升溫，疫苗打氣仍持續，國內JN.1疫苗5月26日至6月1日接種約6.9萬人，為前1週5月19日至5月25日4.1萬人的1.7倍，創今年來單週新高；已於今天配送約13萬劑疫苗，以因應民眾接種需求，將持續視接種狀況，適時機動增配。（編輯：李亨山）1140605