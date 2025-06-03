COVID就診及重症數雙創新高 5月大女嬰住加護

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（中央社記者曾以寧台北3日電）衛福部疾管署今天表示，5月25日至31日國內COVID-19門急診人次近6.3萬，5月27日至6月2日重症132例，兩者雙創今年單週新高，且有5個月大女嬰肺浸潤住加護，幸已好轉。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天在例行疫報表示，國內COVID-19疫情上升，5月25日至31日門急診就診計6萬2755人次，已連續8週上升；5月27日至6月2日新增132例併發重症本土病例、15例本土病例死亡，其中就診人次與重症人數雙創今年新高。

疾管署防疫醫師林詠青說明，重症個案中有較年輕個案，為中部5個月大女嬰，沒有特殊病史，有按時接種常規疫苗，但還沒到可以打COVID-19疫苗的年齡；個案於5月底開始間歇發燒，並有輕微咳嗽、流鼻水症狀，活動力與食慾都下降。

林詠青指出，個案發病當日，家人帶其到診所就醫，服藥後症狀沒有改善，隔天再到急診，胸部X光肺部已有浸潤狀況，快篩COVID-19為陽性；因年紀比較小，收加護病房治療，6月初病況改善轉一般病房，目前住院約1週，生命徵象穩定，仍在一般病房治療中。

林詠青表示，經疫調發現，個案同住家人中，不只1人有咳嗽、流鼻水症狀，快篩也都為陽性，不排除是在家戶內遭到傳染。

另外，近日媒體報導醫療院所COVID-19疫苗接種處置費遭「砍半」，疾管署發言人羅一鈞表示，醫療院所在2021年6月7日至2023年5月1日期間，曾有COVID-19疫苗接種每人次新台幣200元給付費用。

羅一鈞說明，當時是因應指揮中心成立期間，大規模接種的防疫需要，除補助原本各項公費疫苗都有的疫苗處置費100元外，再額外給予100元接種獎勵，並請醫療院所免向打COVID-19疫苗民眾收取掛號費。

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疾管署表示，指揮中心已於2023年5月1日解編，新冠降階，各類公費疫苗接種處置費均一致維持100元，並開放醫療院所可向打新冠疫苗民眾收取掛號費。為合理調升接種處置費，疾管署已積極爭取額外經費挹注。

疾管署強調，目前全國有3209家新冠疫苗接種合約院所，提供民眾接種服務，感謝醫界長期投入各項公費疫苗接種工作；針對醫界對COVID-19及其他疫苗處置費不敷成本之疑慮，疾管署亦相當重視，已積極向行政院爭取財源挹注，期能調升疫苗接種處置費，共同守護全民健康。（編輯：吳素柔）1140603