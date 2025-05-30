新冠疫情燒 食藥署：6月中前供應200萬劑快篩

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（中央社記者沈佩瑤台北30日電）COVID-19疫情延燒，有藥師質疑部分市售快篩準確度。食藥署表示，目前病毒株變異都是發生S蛋白，快篩設計則是針對N蛋白，效果應不受影響；6月中前，估可生產逾200萬劑快篩。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情連7週升溫，根據衛生福利部疾病管制署預估，將於6月底至7月初達高峰，可能超過去年夏季疫情高點。

疫情延燒引發民眾憂心搶不到快篩，中華民國基層藥師協會理事長沈采穎今天接受媒體電訪時更質疑，食藥署在傳出快篩缺貨後，宣布新頒發一張由泰博科技製造的家用快篩許可證，她近期收到一份資料，泰博的資料似乎仍停留在2023年3月，無從得知能不能測出近期流行的變異株，擔心出現偽陰性。

對此，衛福部食品藥物管理署副署長王德原說明，病毒會變異是因為要存活，必須逃脫疫苗、藥物作用，目前病毒株變異都是發生S蛋白上，快篩設計則是針對N蛋白，除非病毒重大改變，才會影響到快篩的準確度。

「現在流行的變異株，原則上祖先都來自Omicron，N蛋白沒有改變。」王德原表示，就學理來說，快篩效果應不受影響，「只有這樣當然不夠」，畢竟變異株不斷出現，因此要求業者定期提交評估報告，確認快篩沒有問題。

民眾搶購快篩需求高，王德原說，這幾天各業者都很辛苦，至少有2家快篩試劑業者假日持續加班，未來3週內、6月中旬前，預估可生產供應超過200萬劑。

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他表示，第一步是擴大生產，其次是找所有通路，包含連鎖藥局、藥妝店、超商等來開會，連鎖超商等本身就有物流，配送到各門市速度很快。

王德原表示，社區藥局部分已請藥師公會全聯會幫忙協調，社區藥局每家都是獨立下單，訂貨量少卻地點多，對快篩業者來說配送上有一定難度，且快篩買賣是雙方契約問題，政府無法介入、也不會介入，只能請全聯會想辦法和試劑製造商談如何方便出貨。（編輯：吳素柔）1140530