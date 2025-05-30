COVID疫苗打夠了不必補打？羅一鈞：危險呼籲恐損民眾健康

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（中央社記者曾以寧台北30日電）有醫師表示不用再打COVID-19疫苗。衛福部疾管署發言人羅一鈞今天說，此危險呼籲恐有害民眾健康，JN.1疫苗經WHO評估仍對當前流行變異株有效，並澄清「疫情灌水」說。

「風傳媒」等媒體報導，中華民國防疫學會理事長王任賢日前出席國民黨記者會表示，近期COIVD-19（2019冠狀病毒疾病）疫情是「灌水」灌出來的，且COVID-19如今僅重症為法定傳染病的範圍，因此輕症不能用快篩與藥物。他並表示打疫苗是緩不濟急的手段，「我們打過很多疫苗，夠了」。

羅一鈞今天對媒體表示，COVID-19雖降階為第4類法定傳染病、且僅重症（須住加護病房）才須通報，但為預防65歲以上、孕產婦、具慢性病等重症高風險因子的民眾感染COVID-19輕症後演變為中重症，疾管署仍以公費儲備各類抗COVID-19病毒藥物提供醫師開立。

羅一鈞指出，健保署也給付醫療院所執行上述高風險對象醫用快篩以利開立抗病毒藥物，並無「新冠輕症不能用快篩、不能開藥物」，上述說法實屬錯誤。

對於「醫師為了能讓病患用藥物，很多時候就會將病歷變造成重症，否則就拿不到藥」，羅一鈞指出，也是錯誤論點，「醫師變造病歷」指控毫無根據，且COVID-19輕中重症開立抗病毒藥物與通報與否無關，醫師臨床評估有開立需要，在門診、急診或住院均可開立，無須等到重症通報才開藥，此說法實屬荒謬及誤導。

至於「重症、死亡是灌過水的數字」，羅一鈞表示，更是無稽之談。重症、死亡均由醫療院所依據COVID-19併發重症病例定義於7日內向衛生單位進行通報，醫療院所和衛生單位無法「灌水」，也毫無理由「製造灌水的數字」。

羅一鈞表示，疾管署所公布疫情統計，均依各項通報監測系統忠實陳述，無法苟同「疫情雖然有嚴重，但還沒有到官方通報數字這麼可怕」的奇怪說法。

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對「疫苗已經打夠了！不必再補打」說法，羅一鈞表示，「這是很危險的呼籲」，不但與國內外專家建議迥異，更可能使民眾誤信損害健康。目前JN.1疫苗經世界衛生組織（WHO）評估對當前流行的變異株均仍有效，國際研究也證實追加更新疫苗株可以降低重症、死亡發生率，尤其65歲以上長者更要打追加疫苗。

疾管署強烈建議，民眾不管過去接種過幾劑新冠疫苗，若未曾接種本季最新的JN.1疫苗，仍應在此波疫情達到高峰前儘速接種新冠疫苗，65歲以上長者等3類族群如打過1劑JN.1疫苗且已滿6個月，更建議接種第2劑JN.1疫苗，以提升自己在這波疫情的免疫防護力。（編輯：方沛清）1140530