COVID疫情升溫 防端午連假後就醫潮21家部醫6月起增特別門診

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（中央社記者沈佩瑤台北30日電）COVID-19疫情升溫，為了防範端午連假後就診潮，6月1日起，衛福部所屬21家部立醫院加開特別門診與夜診，預計每月增924診；假日或連假可至急診就醫。初步規劃增開至7月底。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情連7週上升，根據衛生福利部疾病管制署統計，5月18日至24日門急診就診計4萬1402人次，較前1週上升，且高於去年同期2萬3555人次。預估將於6月底至7月初達高峰，可能超過去年夏季疫情高點。

衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會今天透過新聞稿宣布，為因應近期COVID-19疫情快速上升及防範端午連假造成感染的風險影響，協助病患獲得快速醫療服務，自6月1日起，21家部立綜合醫院加開COVID-19特別門診與夜診。

醫福會副執行長王裕煒接受媒體電訪表示，特別診會於週一至週五上午及夜診、週六上午開診，預計每月將增加924診；假日或端午連假可至急診看診，因應疫情趨勢，初步規劃會增開2個月至7月底。

醫福會強調，目前各部立醫院防疫物資充足，經盤點後，截至29日，抗病毒藥總計有倍拉維（Paxlovid）1428人份、莫納皮拉韋（Molnupiravir）690人份、清冠1號125人份、COVID-19疫苗402人份、COVID-19快篩1萬4486人份、A/B流快篩1萬378人份。

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此外，醫福會指出，已請各院協調及垂直整合當地的醫療量能，調配急性病床和加護病房協助減輕醫學中心和重度級急救責任醫院急診壅塞情形。

衛福部呼籲，民眾踴躍施打疫苗，保護自己和家人的安全，加強落實個人防疫，保持勤洗手、遵守咳嗽對應禮節，建議在醫院診所、長照機構、大眾運輸工具及人潮聚集所等，都能夠佩戴口罩，如身體有發生異狀，除佩戴口罩之外，可至衛福部所屬醫院或鄰近合約診所就醫，以降低群體感染風險，做好防疫工作。（編輯：管中維）1140530