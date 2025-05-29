COVID-19疫情可能超過去年夏季高點 羅一鈞：各國致重症率未見增加

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（中央社記者賴于榛台北29日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，衛福部今天指出，預估此波疫情將於6月底至7月初達高峰，可能超過去年夏季疫情高點；目前已強化醫療及防疫物資盤點與整備，持續監測國內外疫情變化，也呼籲民眾接種疫苗並自主配戴口罩。

衛福部今天在行政院會報告「新冠疫情現況及因應作為」，衛福部疾管署副署長羅一鈞出席政院會後記者會時指出，新冠疫情快速上升，預估於6月底至7月初達高峰，最高單週門急診就診人次可能超過去年夏季疫情高點，須慎防高風險族群重症及死亡發生。

羅一鈞說，台灣當前新冠主流本土變異株為NB.1.8.1，與中國、香港、越南、新加坡等鄰近國家主流變異株相同，世界衛生組織（WHO）評估具較高的傳播力及免疫逃脫能力，導致各國疫情均快速上升，惟未觀察到致重症率增加，且抗病毒藥物和本季新冠疫苗均仍有效。

至於防疫量能整備，羅一鈞指出，目前疫苗累積接種215.7萬人次，尚有庫存莫德納疫苗312.8萬劑；快篩試劑預估到8月初的需求總量為347萬劑，廠商規劃生產總量為831萬劑，將依最新疫情狀況及需求量，請業者配合彈性提高供貨量能；抗病毒藥物瑞德西韋庫存量達20.4萬劑，另也有口服抗病毒藥物。

醫療量能部分，羅一鈞說，近期急診就診人次及待床人數略為升高，ICU空床數亦略為升高，推估急重症量能尚屬足夠，後續將加強醫院院內調床機制及急重症轉診、分流。他呼籲民眾可接種疫苗並自主配戴口罩，做好自我防護。

行政院發言人李慧芝今天主持院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰院會中提醒，衛福部應確實掌握醫療院所門診、急診及住院病床等醫療服務量能，加強宣導分級醫療制度，確保民眾獲得妥適醫療照顧。

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卓榮泰要求，衛福部應依據疫情發展趨勢，評估快篩試劑的最大需求量，以協調業者調整產能，並同時布建足夠數量且便利可近的通路，因應民眾及醫療院所使用試劑需求。

端午節連假將至，卓榮泰請衛福部加強宣導民眾落實個人防疫，保持勤洗手、遵守咳嗽對應禮節，並建議在醫院診所、長照機構、大眾運輸工具及人潮聚集所在處，都能夠佩戴口罩，如身體有發生異狀，應儘速篩檢或就醫。（編輯：張良知）1140529