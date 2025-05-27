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COVID-19疫情連7週升 疾管署籲民眾3情況戴口罩

2025/5/27 15:18（5/27 16:31 更新）
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衛福部疾管署疫情中心副主任李佳琳27日在例行疫報表示，國內COVID-19疫情持續上升，5月18日至24日門急診就診計4萬1402人次。中央社記者曾以寧攝 114年5月27日
衛福部疾管署疫情中心副主任李佳琳27日在例行疫報表示，國內COVID-19疫情持續上升，5月18日至24日門急診就診計4萬1402人次。中央社記者曾以寧攝 114年5月27日
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（中央社記者曾以寧台北27日電）國內COVID-19疫情連7週升。疾管署今天表示，上週門急診就診人次破4萬，較前週增113%；估6月底、7月初疫情才會達高峰，屆時就診人次上看20萬，建議3情況要戴口罩。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肺炎疫情持續上升，5月18日至24日門急診就診計4萬1402人次，較前1週上升，且高於去年同期2萬3555人次。

疾管署發言人羅一鈞說明，國內COVID-19疫情已經連7週上升，且連續幾週增幅都超過7成以上，最新1週增幅更達113%；其中少數是因疫情引發民眾篩檢，找出一些黑數，但主要仍是因疫情持續快速上升影響。

疫情來勢洶洶，羅一鈞表示，主要是因為新變異株NB.1.8.1有很強的免疫逃脫特性，傳播力也高於先前流行的變異株；此外因本次疫情前的冬季沒有發生流行，累積不少沒感染到最新病毒株的民眾。

疾管署原預估本次疫情高峰落在6月中下旬，單週最高就診人次上看10萬。羅一鈞表示，根據最新預估，疫情高峰延後至6月底、7月初，高峰就診人次上修至15到20萬，且7月底到8月初才會脫離流行；將超過去年高峰的13萬人次，至於是否將超過2023年解封後6到7月的高峰18萬人次，仍要持續觀察。

因應疫情，羅一鈞指出，為防範感染，建議民眾以下情形可自主戴口罩，做好自我防護：

一、一般民眾：第1、進入醫院、診所、長照機構等醫療照護機構，建議戴口罩，並配合醫療照護機構感控措施。

第2、搭乘大眾運輸工具或至人潮聚集的室內場所，建議戴口罩，特別是年長或有慢性病民眾。

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二、有發燒或呼吸道症狀民眾：建議外出時戴口罩（直到症狀緩解後5天內），並盡量在家休息，避免不必要的外出。

羅一鈞指出，國內自去年5月19日醫療（事）機構、老人福利機構從強制佩戴口罩調整為建議佩戴後，未再有強制佩戴的口罩令；本次也僅再次提醒民眾做好防範，並沒有強制力。（編輯：李亨山）1140527

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（疾管署提供）
（疾管署提供）
衛福部疾管署發言人羅一鈞（左）27日表示，本次COVID-19疫情來勢洶洶，估6月底、7月初疫情才會達高峰，屆時就診人次上看15到20萬，建議民眾3情況佩戴口罩。中央社記者曾以寧攝 114年5月27日
衛福部疾管署發言人羅一鈞（左）27日表示，本次COVID-19疫情來勢洶洶，估6月底、7月初疫情才會達高峰，屆時就診人次上看15到20萬，建議民眾3情況佩戴口罩。中央社記者曾以寧攝 114年5月27日
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