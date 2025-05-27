腸病毒疫情連7週緩升 疾管署：端午節後恐快速升溫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北27日電）衛福部疾管署今天表示，腸病毒疫情連續7週緩升，但就診人次仍不及流行閾值一半。預估6月中下旬進入流行；不過端午連假人群南來北往可能導致疫情在節後快速上升。

衛生福利部疾管署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報表示，監測資料顯示，5月18日至5月24日腸病毒門急診就診計4911人次，較前1週4843人次略升1.4%，近期疫情已連續7週呈緩升趨勢。

李佳琳說明，近4週實驗室監測顯示腸病毒以伊科病毒11型為多，其次為克沙奇A16型、克沙奇A2型及克沙奇A6型，亦檢出其他型別腸病毒。今年累計4例腸病毒感染併發重症確定病例（含3例死亡），分別感染伊科病毒11型3例及克沙奇B5型1例，其中2例為出生未滿1個月新生兒。

衛福部疾管署疫情中心副主任李佳琳27日表示，監測資料顯示，5月18日至5月24日腸病毒門急診就診計4911人次，較前1週4843人次略升1.4%，近期疫情已連續7週呈緩升趨勢。中央社記者曾以寧攝 114年5月7日

疾管署發言人羅一鈞指出，清明連假為今年腸病毒疫情最低點，近期已經連續7週上升，但門急診就診人次仍不到流行閾值的一半。傳統上每年5至6月為國內腸病毒流行季，今年疫情較為反常，可能與去年秋冬腸病毒疫情持續較久且今年春季氣溫偏低有關。

對於疫情走勢，羅一鈞表示，預估疫情將於 6月中下旬進入流行期；不過端午連假期間的人群南來北往及聚集活動，可能導致疫情在節後快速上升，若此情況發生，進入流行期的時間點可能會稍微提早。

透過 Google News 追蹤中央社

疾管署提醒，時序進入腸病毒好發季節，加上連假期間民眾出遊往來機會增加，也提高腸病毒傳播的機會，民眾帶孩童出入人多擁擠、互動頻繁場所如室內兒童遊戲場，應教導孩童注意使用設施前後應以肥皂正確洗手。

疾管署表示，兒童常出入公共場所業者應定期對於幼童常接觸物體表面進行消毒，須注意酒精對腸病毒的消毒效果有限，建議可使用濃度500 ppm的含氯漂白水（10公升清水+100毫升市售家庭用漂白水）進行一般環境消毒，並注意環境通風，環境、器具等用消毒水擦拭完畢後，靜待10分鐘再用清水擦拭一次。（編輯：李亨山）1140527