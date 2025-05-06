腸病毒疫情反常 疾管署分析2原因估6月入流行期

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（中央社記者曾以寧台北6日電）疾管署發言人羅一鈞今天表示，今年腸病毒疫情較反常，清明後僅緩升，上週門急診共3762人次就診，預估6月中下旬進流行期；推測小朋友群體仍有保護力、今年春天較冷2原因。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報表示，隨著時序入夏，國內腸病毒疫情呈現緩升趨勢，依據疾管署監測資料顯示，4月27日至5月3日腸病毒門急診就診計3762人次，近期自低點略升。

近4週實驗室監測，李佳琳表示，腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及伊科病毒11型，亦檢出其他型別腸病毒。今年累計4例腸病毒感染併發重症確定病例（含3例死亡），分別感染伊科病毒11型3例及克沙奇B5型1例，其中2例為出生未滿1個月新生兒。

對於今年腸病毒疫情，羅一鈞說明，腸病毒已經開始打破傳統流行模式，不僅去年暑假沒有脫離流行；今年也較為反常，從清明節過完到現在，連續4週就診人次雖緩慢上升，但僅3000多人就診，比今年1、2月的就診人次還少，仍處於相對低點。

羅一鈞推測，是因去年秋冬腸病毒疫情流行較久，一直到今年1月初才脫離流行期，流行的病毒型別也沒有明顯轉換，較多小朋友剛被感染過，還有保護力；且根據氣象署資訊，今年春天氣溫偏涼，為2011年以來第3冷的春天，因此腸病毒活動力較晚上升。

羅一鈞指出，以過去模式推估，可能6月中下旬才會進入流行期，且可能與去年相同，暑假期間還會持續上升，疫情高點可能落在9月，成為夏季到秋季的腸病毒疫情；不過詳細情況，仍要持續觀察甚麼時候進入流行期、有無病毒型別轉換。

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過往腸病毒停班課資訊會由教育、衛生單位分別統計。李佳琳說，為避免重複通報，或有資料不一致的情況，未來各地方政府衛生局不必再跟疾管署通報，統一由教育部校安系統蒐集，並以教育部資料為主；但停課資料還是由地方教育與衛生單位共同掌握。

疾管署提醒，腸病毒傳染力強，無論成人、小孩都有感染風險，尤以家庭手足間、人與人密切接觸與互動頻繁的場所如校園、托嬰中心及安親班等最容易傳播。隨著腸病毒流行風險增加，請教托育機構做好因應腸病毒流行準備，依「教托育人員腸病毒防治手冊」積極加強自我查檢及落實各項防治作為。（編輯：李亨山）1140506