入夜至7日全天鋒面影響 中部以北、宜花防大雨

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（中央社記者張雄風台北6日電）氣象署表示，本週2波鋒面影響，首波在今天入夜後至明天全天，中部以北、宜花易有短暫陣雨或雷雨、並有局部大雨；下一波鋒面預計9日晚間接近、10、11日影響，全台有雨，也有局部大雨發生的機會。

中央氣象署今天下午發布大雨特報，鋒面影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，花蓮、台東地區及南投山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石。

氣象預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今天入夜後到明天一整天會受鋒面影響，中部以北、宜花地區有短暫陣雨或雷雨；其他地區明天易有短暫陣雨、明天午後山區易有短暫雷陣雨；今晚至明天各地留意可能有局部大雨發生。

黃恩鴻表示，8、9日鋒面北抬，各地大多為多雲到晴，北海岸、大台北及宜蘭地區有零星陣雨，其他各地偏暖熱。

黃恩鴻指出，預估9日晚間下一波鋒面南下，10、11日影響，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；12日鋒面南移至巴士海峽，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻說，預估13日之後環境轉為偏東南風至南風，南部、東南部易有短暫雨，午後山區為短暫雷陣雨，其他地區多雲到晴，天氣悶熱。

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溫度方面，黃恩鴻提到，鋒面影響期間降溫較明顯，其他時間白天各地高溫都在30度以上。明天北台灣整天約22至24度，中南部地區整天約22至30度；下一波鋒面降雨範圍更廣，南部地區也略降溫，預估11日北部高溫23、24度，中部24至26度，南部28、29度，12日清晨北台灣20、21度，白天起回溫，預估接下來一週各地高溫都達30度以上。

黃恩鴻指出，目前各國模式模擬，暫時沒有熱帶系統發展的跡象，氣象署會持續觀察。（編輯：李亨山）1140506