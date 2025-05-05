花蓮地震1小時連7起 規模5.9為主震、3天內留意餘震

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（中央社記者余曉涵台北5日電）氣象署觀測，今天晚間6時9分起，花蓮1小時內發生7起地震，其中晚間6時9分規模5.5，晚間6時53分規模5.9，最大震度都為4級。氣象署表示，規模5.9地震為主震，3天內要留意餘震。

地牛翻身，根據中央氣象署資料，今晚6時9分花蓮發生規模5.5地震，最大震度為花蓮鹽寮震度4級，晚間6時53分又發生規模5.9地震，幾乎全台有感，最大震度在花蓮市、花蓮鹽寮、太魯閣等地區4級。

氣象署地震測報中心主任吳健富指出，目前研判規模5.5地震為前震，規模5.9地震為主震，是同一個地震序列，過去在台東池上也有發生過類似情況，先有前震隔天再發生主震。

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吳健富表示，由於主震規模上修，因此預計3天內仍有規模5到5.5餘震，但3天後還是會有較小規模餘震發生機會。

氣象署地震測報中心技正邱俊達在記者會中表示，這2起規模5以上地震都有針對部分地區發布國家級警報，2起地震成因研判都是菲律賓海板塊跟歐亞板塊的碰撞和相對運動引起。（編輯：張雅淨）1140505