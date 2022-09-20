地調所：民眾可上網查詢斷層資訊 勿過度恐慌

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經濟部中央地質調查所20日指出，近日東部震災引起民眾對斷層帶的疑慮與恐懼，呼籲民眾可上網查詢斷層資訊。（圖取自地調所活動斷層GIS查詢系統網頁eventfaultgis.moeacgs.gov.tw）

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（中央社記者鄭鴻達台北20日電）經濟部中央地質調查所今天指出，近日東部震災引起民眾對斷層帶的疑慮與恐懼，呼籲民眾可上網查詢斷層資訊，充分了解後就可做好防災減災準備，即不會因此過度恐慌，地調所也會持續依據科學證據進行斷層調查。

地調所發布新聞稿表示，活動斷層如何誘發地震，一直是科學研究的重要課題，也是地質災害防減災的調查工作，地調所也會持續以科學證據為本進行調查。

地調所呼籲，近日東部震災，造成民眾對斷層帶的疑慮與恐懼，民眾可上網查詢斷層資訊（活動斷層GIS查詢系統），謹慎面對自然現象，充分了解訊息，就可以做各項防減災準備，即不必過度恐慌。

地調所指出，斷層一般都是在地質調查過程中發現的，在地質圖上，會以一條線段表示，岩石年齡在10萬年內的岩石或沉積物，若是被斷層截切，那麼這一條斷層可能屬於「活動斷層」。

地調所解釋，一條活動斷層若在地質圖上的長度大於5公里，政府機關會將其列在活動斷層目錄上，而長度大於5公里的斷層若是再活動，可能會誘發規模6.0以上的地震。

地調所表示，在一般斷層調查過程中，若有斷層活動的新證據，就會確認並更新列為活動斷層，進一步展開活動斷層的調查程序，且每一條活動斷層的相關調查報告，都會在地調所的刊物上發表。

地調所說明，這是為了讓調查報告經專家第3人審查，並提供學界、業界、工程界與民眾參考，且依「災害防治法」規定，經濟部須公開或更新活動斷層分布圖，而最近一次，是2021年公開的36條活動斷層。

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地調所表示，活動斷層地質敏感區，會劃定斷層兩側合計300公尺範圍，在範圍內的土地開發行為，都須進行地質調查與安全評估，並送主管機關審查，但沒有禁限建。

地調所表示，在劃定計畫書完成後，接著是送地質敏感區初審小組，由外部專家審查，相關程序通過，最後由經濟部公告活動斷層地質敏感區範圍，目前經濟部已依此程序公布20條活斷層地質敏感區。（編輯：潘羿菁）1110920