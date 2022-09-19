漠視車瓜林斷層研究？ 地調所：相關程序依法進行

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（中央社記者鄭鴻達台北19日電）東台灣18日發生強震，有報導指政府漠視車瓜林斷層等斷層的研究。經濟部中央地質調查所今天澄清，斷層相關調查成果已於2019年發布，並自今年開始進行活動斷層地質感區劃設工作，相關程序皆依法進行，

網路媒體報導者18日報導指出，今年新列為第一類活動斷層的車瓜林斷層有通過橋頭科學園區，台積電為避險未進駐，但官方地質敏感區審查還在卡關，並指政府心態是與老天「對賭」。

地調所發布新聞稿澄清，2012年旗山圖幅中已畫出相關位置，且展開活動斷層調查程序，並於2019年發布相關調查成果於地調所特刊，同時在2021年一併公布於新版活動斷層分布圖。

地調所強調，上述訊息都是公開訊息，且2022年開始進行活動斷層地質感區劃設工作，相關程序都依法進行，所謂因2019年監察委員調查後才加速，顯有時空錯置的落差，也不宜武斷否定地調所員工的專業及嚴謹過程。

地調所補充，此案已在初審階段，初審會議通過後，仍要經法定公開展示與法規預告程序，再經地質敏感區審議會審查通過後，由經濟部公告。

地調所也表示，各界關切9月18日所發生的規模6.8地震，以及前一天的規模6.4地震，地調所18日當天就派遣專家前往現地進行詳盡的地質調查。

地調所指出，就地表地質及地表變化分析，初步調查發現，部分地表破裂發生在池上斷層沿線，並有裂隙與噴沙現象，由震源機制解與餘震資料分布顯示，本次地震由北北東走向、朝西高角度傾斜的走向滑移斷層所致。

地調所強調，目前地震部分災情區域，確實在經濟部已公告的池上斷層地質敏感區範圍內，至於成因是否與池上斷層有關，或是另有其他原因，仍待調查結果及數據分析，後續將以科學證據再行說明。

地調所也提醒，目前全台灣有36條活動斷層，相關資訊皆有公開上網，建議鄰近活動斷層的建物，加強建物設施的耐震結構與抗震力，規劃適當的土地利用方針。（編輯：潘羿菁）1110919