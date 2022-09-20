9/21防災演練收到國家級警報勿驚慌 牢記保命3步驟趴下掩護穩住

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（中央社記者張雄風台北20日電）中央氣象局今天提醒民眾，將在9月21日「國家防災日」上午9時21分發送地震速報測試，舉辦地震避難動作演練，屆時全國各地皆會收到地震速報，並演練就地採取趴下、掩護、穩住避難3步驟。

每年9月21日為「國家防災日」，氣象局將進行地震速報測試。此外，同日上午9時25分，也會向沿海地區民眾發送「海嘯警報測試」，接到警報的民眾無須驚慌。

中央氣象局局長鄭明典在臉書提醒民眾，準備好手機在開機狀態，看看警報會不會響；沒準備可能會「嚇一跳」，防災測試很重要的。

氣象局指出，演練訊息中，氣象局會明確標示「111年國家防災日演習」，民眾接獲訊息後無須驚慌；若真有地震、海嘯發生，真實告警訊息將不會有「111年國家防災日演習」字樣，民眾即當採取避難措施。

氣象局地震測報中心說明，地震保命3步驟為「趴下（Drop）、掩護（Cover）、穩住（Hold on）」，簡稱 DCH，是當前公認最有效、最簡單的避難原則。趴下是將頭部和身體壓低；掩護是盡量用雙手或物品保護頭部與頸部，躲進堅固的桌子或其他家具下方；穩住則是雙膝跪地、雙肘觸地，雙手緊握桌腳。

強震來襲時，除了家具會劇烈搖晃和掉落，民眾可能連站都站不穩，因此，當國家級警報響起，趁著破壞性強的地震波還沒抵達前，就必須做好避難動作。如此一來，若桌子因強震而移動，民眾也能緊握著桌腳而隨之移動，透過桌子這一面盾牌，保護身體不被掉落物砸傷。

氣象局提醒，惟有日常就做好防災演練，將避難動作刻入大腦和身體，才能有效提升自我災害應變能力，成功保障生命財產安全。（編輯：陳政偉）1110920