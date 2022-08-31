國家防災日將起跑 消防署偕國震中心精進防救災

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因應國家防災日將至，消防署31日和國家實驗研究院國家地震工程研究中心簽訂「防救災合作協議書」，並同步發表「消防防災e點通」App，內政部長徐國勇（中）、消防署長蕭煥章（左2）、國研院副院長林博文（右）等人出席見證。中央社記者黃麗芸攝 111年8月31日

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（中央社記者黃麗芸台北31日電）因應國家防災日將至，消防署今天和國研院國家地震工程研究中心簽訂「防救災合作協議書」，透過強化地震資料運用，可在震後推估災害損失及分布，以精進相關防、救災作為。

消防署今天舉辦「111年國家防災日系列活動」啟動記者會，同時和財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心簽訂「防救災合作協議書」，並同步發表「消防防災e點通」App，包括內政部長徐國勇、消防署長蕭煥章、國研院副院長林博文和國家地震工程研究中心主任周中哲都共同出席。

徐國勇致詞表示，國家防災日活動緣起於九二一大地震，希望透過系列活動啟動以加強全民防災意識，保護自己、減輕他人負擔，並呼籲民眾做好各項防災準備，也感謝企業幫忙宣傳，像是許多大賣場都有「防災專區」，產官學研共同協力防、救災。

他指出，消防署整合推出「消防防災e點通」App，將防、救災資料整合利用，有助提升國內地震防救災效能。

林博文也說，透過和消防署簽訂「防救災合作協議書」，讓學界研發能量可落實結合民眾有感應用，包括地震、防災和災損推估資料庫等，讓各界應用相關資訊，精進國內防、救災能力。

蕭煥章隨後表示，透過這次合作，可讓各界獲取相關地震發生、推估災損等相關資料，且民眾只要透過手機App就能了解「現在發生什麼事情」，這些都是對緊急事件應變所做的準備。

消防署透過新聞稿說明，為強化地震資料運用，已和國家地震工程研究中心交換地震相關資料，透過介接「台灣地震損失模擬資訊網」及「台灣地震早期損失評估資訊網」，在地震發生後依據推估災害損失及分布，可即時調派救災物資及人力。

同時，消防署也提供國家地震工程研究中心各項歷史災情資料，作為地震受損範圍衝擊影響推估的基礎，透過雙方資料交換及加值運用，讓地震防災工作能更進步。

消防署指出，為配合行政院國家防災日，9月1日至10月31日將推出111年國家防災日地震防災網路宣導活動，內容包括「地震避難動作演練、防災知識模擬考、虛擬防災館」等3項。

此外，中央氣象局在9月21日上午9時21分也將發送國家級警報訊息至全國民眾手機，藉此一起進行抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」的防震避難動作，透過實際演練以保護自身安全。

消防署提到，隨著科技發展與應用，也全新推出「消防防災e點通」App，建立以民眾為中心的數位防災資訊服務，應用民生公共物聯網大數據串聯成果，納入「全民防災e點通」、「119報案」、「145MHz山域急難服務」和「急救先鋒」等資訊系統，提供一站式消防、防災智慧化資訊服務。

此外，9月份也和各賣場及網路平台業者合作設置「防災專區」，並獲多家業者響應，便利民眾準備防災用品及防災食物。（編輯：李錫璋）1110831