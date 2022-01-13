都會區規模5地震即時警報縮短至7秒 擬114年上線

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（中央社記者汪淑芬、張雄風台北13日電）中央氣象局今天表示，將強化都會區客製化地震預警系統，都會區芮氏規模5以上的淺層地震，目前預警時間是地震發生後10秒收到細胞簡訊，預計114年縮短為7秒。

交通部今天下午舉行部務會報，中央氣象局提出「都會區強震預警精進計畫」，透過擴建井下地震觀測網、升級強震站及更新部分井下地震觀測站設備，建置都會區客製化地震預警系統。

氣象局目前在全台設有700個強震監測站，但與氣象局有連線功能即時傳送地震訊息的有500個，將透過增加可連線的強震監測站數量，增進傳輸處理效率，預計113年連線監測站增至600多個，加上更新軟體，分區測試後，114年時島內與近海規模5以上的淺層地震，可在地震後7秒就預警。

氣象局估計，強震即時警報系統效能提升後，114年時的強震預警盲區，將從目前震央所在地半徑35公里縮小至半徑25公里。

另外，氣象局的災防告警細胞廣播訊息系統（PWS）的震度預估參考點，今年將從22個增加至47個，目前是以預估22個縣市政府所在地的震度為參考點，但有些縣市幅員較大或面積較狹長，今年將新增縣市政府所在地以外地區的震度參考點，例如新北市增加淡水區與坪林區，桃園市增加楊梅區與復興區，台中市增加和平區等。

氣象局晚間也發出新聞稿說明，針對都會區建置與開發專屬客製化地震預警系統及作業模組，預計於114年完成全部都會區大規模淺層地震，民眾可在地震後7秒鐘左右收到細胞簡訊。

「都會區強震預警精進計畫」期程為110年至114年8月，目前的工作為分區建置相關硬體建設、開發專屬客製化地震預警系統及作業模組，分年分期在不同的都會區建置，建置完成後，仍須長期的整合測試，達到穩定成果，才會考慮上線運作。（編輯：陳政偉）1110113