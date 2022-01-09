花蓮增設2處地震參考點 地震速報更精準估提升13.9%有效警報

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

收到地震速報簡訊，到實際地震來襲只有短短幾秒反應時間，當地震來襲時，立刻「趴下、掩護、穩住」地震避3步驟，保護自己的安全，減少受傷的風險。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）地震來了但沒有收到手機訊息警報，懷疑是「國家級認證的邊緣人」，或沒感覺地震卻被手機大聲警示嚇到；中央氣象局在花蓮增設2處地震參考點，讓地震速報發布更精準。

花蓮縣消防局發布新聞資料表示，地震應變時間分秒必爭，民國105年4月起，中央氣象局配合國家建置災防告警細胞廣播系統計畫，在中大型有感地震發生後，透過此系統推播「地震速報」細胞廣播訊息，民眾可以從手機即時收到強震訊息進行緊急應變。

由於地震無法預測，加上大地震存在預警應變的時間非常有限，因此將「地震速報」細胞廣播訊息設定為「國家級警報」，針對「當偵測地震規模5.0以上，針對縣市政府所在地預估震度達4級（台北市3級）以上的縣市民眾」發送。

消防局長林文瑞指出，由於花蓮縣南北跨幅達137公里，相當於西部5個縣市範圍，南北對災害感受大有不同，若僅靠目前「花蓮縣政府」地震參考點做全縣市發布，對於不是住在市區的鄉親，災防告警簡訊可靠性略顯不足。

例如花蓮中南區的民眾經常於發生地震時，因北區站點震度未達標準，而未收到災防告警簡訊。

為保障震央附近的民眾能及時獲得強震訊息，氣象局規劃除現有的參考點外，更增設光復鄉公所、玉里鎮公所2處參考站點，今年啟用，預計可提升13.9%有效警報，也可降低過度警告、擾民的情形。

林文瑞提醒，收到地震速報簡訊，到實際地震來襲只有短短幾秒反應時間，當地震來襲時，立刻「趴下、掩護、穩住」地震避難三步驟，保護自己的安全，減少受傷的風險，也建議平時與家人討論地震前的準備事項，包括固定家具、準備避難包、儲存備用糧食飲水等。做好準備，地震來時才能降低災害損失並減少受傷的機會。（編輯：陳仁華）1110109