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台灣首顆通訊衛星2027年發射 拚培育2間系統整合商

2025/6/17 19:58
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（中央社記者張璦台北17日電）台灣力拚競逐國際太空產業，國科會表示，規劃打造台灣首批6顆低軌通訊衛星，首顆、第2顆分別預計於2027年、2030年發射，另4顆將協助國內廠商透過國際合作模式發展，使其具備衛星系統製造與整合技術，預期最終可培育2家小衛星系統整合廠商。

立法院教育及文化委員會明天將邀請國家科學及技術委員會列席，針對「競逐太空：國科會太空科技發展佈局與未來藍圖」，進行專題報告。

根據國科會提交至立法院的專題報告，國科會提出3大階段性目標，首先，建立完整遙測衛星星系，規劃打造每日多次、全天候、近即時對地觀測網路，地面解析度提升至次米級；發展衛星光通訊技術，提升傳輸速度與安全性；擴大衛星資料應用，實現早期預警，減少災害風險。

第2，國科會表示，推動本土衛星產業發展，規劃打造台灣首批6顆低軌通訊衛星、建立完整太空通訊驗證平台；培育立方衛星系統商、發展標準立方衛星本體並技術移轉給產業界，加速國內立方衛星發展；提供各式地面與非地面驗測平台，加速廠商技術與產品驗證。

第3，國科會指出，盼強化自主發射技術能量，發展入軌火箭關鍵技術，進行次軌道飛試，完成國家發射場域建置，強化國家自主發射能力；建立國產火箭零組件研製能量，帶動產業鏈形成。

其中首批6顆低軌通訊衛星，國科會進一步說明，第1顆衛星B5G-1A預計於2027年發射；第2顆B5G-1B，規劃與國內業界合作完成通訊酬載系統，預計於2030年進行飛試驗證。

國科會指出，另4顆通訊衛星（衛星製造產業化平台）方面，將與經濟部共同合作，協助國內廠商透過國際合作模式，發展4顆低軌通訊衛星，使其具備衛星系統製造與整合技術，預期最終可培育2家小衛星系統整合廠商。

此外，國科會也提到，遙測衛星計畫規劃發展6顆高解析度、2顆超高解析度光學遙測衛星（福爾摩沙衛星八號），與2顆合成孔徑雷達衛星（福爾摩沙衛星九號），以建立台灣完整對地觀測網路。

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國科會表示，其中6加2顆衛星組成的福爾摩沙衛星八號星系，第1顆衛星將於今年下半年發射。福爾摩沙衛星九號取像具備全天候、全天時觀測能力，第1顆衛星預計於2028年發射。

國科會指出，未來也規劃發展衛星端AI技術應用、光學與SAR（合成孔徑雷達）影像融合技術等，有助於擴大影像應用範疇並優化處理效率，進而創造更多商機。（編輯：張均懋）1140617

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