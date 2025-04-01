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台灣首顆B5G低軌通訊衛星 美商拿下關鍵酬載標案

2025/4/1 10:49（4/1 11:10 更新）
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圖為低軌通訊衛星。（圖取自國家太空中心網頁tasa.org.tw/zh-TW）
圖為低軌通訊衛星。（圖取自國家太空中心網頁tasa.org.tw/zh-TW）
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（中央社記者張璦台北1日電）打造台灣星網邁出重要一步，預計2027年發射升空的台灣首顆B5G低軌通訊衛星，其中關鍵的通訊酬載，由國家太空中心（TASA）對外招標，預算匡列新台幣8.8億元。根據今天上午9時許出爐的決標公告，此案由美國太空公司CesiumAstro標下。

台灣力拚強化國家通訊韌性，除與國外衛星業者洽商衛星通訊服務，國科會轄下TASA推動的B5G低軌通訊衛星計畫，被視為台灣自主通訊衛星網絡的首部曲。

B5G計畫發展策略為2顆實驗衛星，名為1A、1B，將進行從衛星到地面站的通訊驗證，正在規劃中的應用內容包含備援數據通訊、環境監測、防災、海上物聯網（maritime IoT）等，提供國內衛星地面設備業者完整通訊端到端的測試環境，讓想進軍太空規格通訊產業的廠商，有試煉自主開發設備的機會。

為了讓通訊酬載達成更完整的功能驗證，確保在更嚴苛的太空環境下能正常運作，加上研製期間遭逢COVID-19疫情，負責通訊酬載的工研院提出需增加經費與工期，經TASA內部評估，為降低計畫延遲風險，1A的通訊酬載將外購具飛行履歷的產品，1B的酬載為台灣自製。

TASA去年8月對外招標首顆B5G衛星、即1A的酬載，預算匡列8.8億元，希望購得「Ka頻段通訊酬載」，酬載任務執行期間至少3年。據決標公告，此案由CesiumAstro標下。

CesiumAstro為美國衛星及航太通訊系統開發商，創立於2017年，目前公司客戶包括美國國家航空暨太空總署（NASA）等。此外，廣達去年重訊公告，斥資1500萬美元（按當時匯率折合新台幣逾4.7億元），投資CesiumAstro。

根據TASA規劃，首顆B5G低軌通訊衛星1A，將在2027年升空，總重量約400公斤，將部署在高度約600公里的低地球軌道。

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至於1B執行現況，經去年10月衛星通訊產業策略（SRB）會議盤點及會議結論與建議，已修正提升通訊酬載規格以符合低軌通訊衛星市場技術水準，1B目前已完成衛星本體與通訊酬載的第1次關鍵設計審查。

據TASA計畫，1A、1B等兩顆B5G低軌通訊衛星發射後，也將提供產業界進行地面設備產品研發驗測。（編輯：林家嫻）1140401

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