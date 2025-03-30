加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
華郵：美國重新調整軍事戰略 著重遏制中國奪取台灣
首頁 / 產經

打造台版星鏈 TASA擬斥25億攜業界發射低軌通訊衛星

2025/3/30 10:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北30日電）國科會國家太空中心（TASA）今年端出新計畫，擬投入新台幣近25億元預算，攜手業界研製4顆低軌通訊衛星，最快2029年升空，逐步形成台灣「星網」，也就是台版星鏈，除將進行衛星之間光通訊技術驗證，也有望與國內產學界的6G NTN地面設備等測試連線。

俄烏戰爭打響美國太空服務公司SpaceX「星鏈」（Starlink）名號，地球另一端的台灣，近年除積極與國際衛星營運商洽商衛星通訊服務，國科會轄下TASA亦正透過政府、民間合作方式，布建台灣自主通訊衛星網絡。

繼COVID-19疫情之前展開的B5G低軌通訊衛星實驗型計畫，國科會今年起正式啟動「通訊衛星製造產業化平台」計畫，其中，將由TASA協助得標的台灣廠商，進行衛星系統設計、製造、整合與測試，打造4顆低軌通訊衛星，4顆衛星研製加發射總預算預計匡列24.9億元。

同時，經濟部也將透過計畫鼓勵廠商投入研發，補助衛星通訊產業的預算則匡列8.9億元。

據規劃，這4顆低軌通訊衛星最快2029年發射，在約600至650公里高度的低軌道上運行5年，將延續B5G實驗計畫2顆衛星的技術規格，也會持續扮演產業界進行地面設備與低軌衛星端對端（End-to-end）通訊性能在軌驗證的場域。

相較B5G實驗計畫的2顆衛星，產業化平台打造的4顆衛星將新增2大工作項目，包含「衛星間通訊換手」（Hand-Over）及「星間光通訊」（Inter-Satellite Optical Communication）技術驗證；同時，盼可支援6G NTN（Non-Terrestrial Networks）地面設備技術研發的驗證測試。

所謂衛星間通訊換手，是指當一顆衛星將離開其覆蓋範圍或無法維持連線時，把通訊鏈路「傳球」給另一顆衛星，確保連線不會中斷。

此外，事實上，目前大多數衛星仍依賴射頻（Radio Frequency）訊號進行資料傳輸，且許多傳統系統需透過地面站轉發訊號，影響整體傳輸效率。相比之下，星間光通訊技術利用雷射光可在太空真空環境中傳輸的特性，直接在衛星之間建立高速鏈路，減少對地面站的依賴，進而降低訊號延遲。

由於雷射光頻率遠高於射頻，其頻寬更大，可支持更高的數據吞吐量，雷射訊號也較不易被外界截取或干擾，使星間光通訊成為Starlink、Amazon Kuiper等國際衛星計畫積極部署的關鍵技術。

根據規劃，此案將採公告招標評審標方式，選出最優前4名廠商簽約，履約包含兩階段，首先是「衛星系統設計」，並於完工後以設計審查方式，選出審查分數最高的前2名，進入第2階段的「衛星製造與驗測、衛星發射與在軌操作」，這2間具備衛星製造資格的台廠，將分別打造出2顆低軌通訊衛星，即合計一共4顆。

這4顆衛星發射後，需驗證通訊酬載在軌功能、與地面設備通訊功能等執行狀況，通過審查後，將連同網路通訊控制系統，一起交付給TASA進行後續維運。

google news透過 Google News追蹤中央社

由於通訊衛星製造產業化平台核心目標是為台廠「練兵」，並串連帶動國內低軌通訊衛星上下游供應鏈，因此規定外國供應廠商不可參與投標，且由於涉及國家安全，亦不允許中國地區供應廠商、第3地區含陸資成分供應廠商，及在台陸資供應廠商參與。

另外，B5G計畫發展策略為2顆實驗衛星，名為1A、1B。根據TASA規劃，首顆B5G低軌通訊衛星1A，將在2027年升空，總重量約400公斤，將部署在高度約600公里的低地球軌道。（編輯：林淑媛）1140330

#COVID-19
#SpaceX
#俄烏戰爭
#國科會
#經濟部
#台廠
#國家太空中心
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：