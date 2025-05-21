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國科會擬6年投入270億元 強化次世代通訊產業生態系

2025/5/21 17:32
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（中央社記者張璦台北21日電）國科會今天在委員會議提出次世代通訊科技發展方案草案，初步規劃將在2025至2030年間共投入新台幣270億元預算，透過3策略加速台灣通訊產業布局，強化產業生態系，目標帶動地面通訊設備產值由2024年的2441億元，成長到2030年的3200億元，幅度約30%。

國科會今天召開第15次委員會議，會中由國科會提報「次世代通訊科技發展方案草案」。

行政院政務委員兼國科會主委吳誠文表示，寬頻衛星與6G海陸空通訊整合等重要技術發展，未來將在智慧城市、物聯網應用、行動通訊產業等領域，扮演關鍵角色，台灣需要持續投入次世代通訊科技，以延續產業既有優勢，並進一步提升國際決策影響力。

國科會科技辦公室執行秘書張振豪在會後記者會指出，此方案預計於未來6年，即2025至2030年，協力產官學研界共同發展，加速台灣通訊產業的布局，初步規劃6年整體投入270億元預算，但仍需報行政院核定，目標推地面通訊設備的產值由2024年的2441億元，成長到2030年的3200億元，幅度約30%。

張振豪進一步說明，此方案擘劃3大策略主軸，首先是促進關鍵應用服務落地，第2為建構實驗網、加速技術研發與試煉，第3是要強化產業生態系跨部門協作。

張振豪表示，次世代通訊科技發展方案將搭配第3期國家太空科技發展長程計畫等，協助台灣業者切入服務商特有技術規格，發展包括通訊晶片、關鍵零組件與通訊系統等產品，除提升台灣次世代通訊技術自主性，也會加強法規、人才培育，建構國內完整生態系。

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此外，吳誠文提到，台灣自主開發衛星預計發射2+4顆，2顆實驗型B5G衛星中的第1顆預計2027年升空。同時，國科會正在跟亞馬遜旗下網路衛星系統部門Kuiper洽談合作中，相關洽談有取得美國政府許可，台灣可以憑藉自身硬體製造實力，協助美國業者更容易取得高品質、高效能的衛星、地面站、終端設備等產品，台灣也可從此合作中，更容易取得低軌通訊衛星營運服務，以利台灣布局星系，保障通訊韌性。

根據國科會規劃，第3期太空計畫修正後將正式納入台灣自主開發的2+4顆低軌通訊衛星，搭配與Kuiper的合作，打造台灣「星網」，2顆實驗型衛星中的第1顆預計2027年升空，與業界攜手研製的4顆衛星則最快2029年發射。（編輯：張若瑤）1140521

吳誠文
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