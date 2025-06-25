台南天文嘉年華6/28開幕 觀測流星雨、月全食

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市政府今天宣布，2025台南天文嘉年華6月28日將在南瀛天文館開幕，8月英仙座流星雨及9月月全食觀測等都是重頭戲。

南市府教育局指出，台南天文嘉年華是年度天文盛事，今年主題是「南瀛仲夏摘星趣」，涵蓋星景攝影展、天文知識探險家科學講座等多元體驗。

台南天文嘉年華以「摘星市集」集結在地小農、社區組織及跨域博物館等逾30個特色攤位，打造美食、手作、農產與天文科普的星光盛會。今年更規劃「時空探險王」活動，串聯6大館舍，讓遊客探索天文之餘，同步體驗多元文化資源和博物館魅力。

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教育局表示，2025台南天文嘉年華期間，還有廣受天文迷注目的8月12日英仙座流星雨、9月8日月全食觀測活動。「時空探險王」任務集章則串聯南瀛天文館、台南市立博物館、山上花園水道博物館，以及兒童科學館、左鎮化石園區、噍吧哖事件紀念園區共6間館舍。

台南天文嘉年華還推出「火星基地實驗室DIY」手作課程，包含硝化糖火箭製作與火星車降落設計，透過原理介紹科學家探索宇宙秘辛。（編輯：張雅淨）1140625