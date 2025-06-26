加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／最新全球和平指數出爐 台灣仍穩居前段班
首頁 / 國際
馬斯克
新聞專題
馬斯克1/300
首頁 / 國際

馬斯克與川普鬧翻 貝佐斯見機爭取美政府航太合約

2025/6/26 19:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）億萬富豪馬斯克與美國總統川普鬧翻，「華爾街日報」指出，這讓與馬斯克在航太領域競爭多年的貝佐斯抓到機會，這個月他和川普至少談了兩次話，盼爭取更多政府合約。

馬斯克（Elon Musk）是太空探索科技公司（SpaceX）創辦人兼執行長，貝佐斯（Jeff Bezos）則是另一個航太公司藍源（Blue Origin）的創辦人。「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天報導，馬斯克和川普親密戰友關係變調之後，潛在的贏家或許就是貝佐斯。

報導引述熟悉內情的消息人士指出，這個月貝佐斯與川普至少談了兩次話，除此之外，藍源執行長林普（Dave Limp）這個月中旬也曾赴白宮會見白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）。知情人士說，在與川普及其幕僚的談話中，貝佐斯等藍源高層至少花部分時間在爭取獲得更多的政府合約上。

知情人士表示，川普與貝佐斯討論到，他希望載人登月任務能在他任內成行。

貝佐斯和馬斯克在航太領域競爭多年，但SpaceX遙遙領先藍源，除了以破紀錄頻率發射火箭，並成為美國國家航空暨太空總署（NASA）最主要的承包商。

部分人士說，藍源高層去年夏天起就對馬斯克和川普愈走愈近而憂心忡忡，擔心這可能會影響他們爭取政府合約的機會。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

如今川普與馬斯克鬧僵，等於替藍源開了一扇門。

華爾街日報報導內容，路透社無法立即核實。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1140626

川普
美國以「安全問題」中斷援助 全球疫苗組織強烈駁斥紐時：川普打擊伊朗 可能影響中國對台戰略考量
貝佐斯
貝佐斯偕未婚妻抵威尼斯 奢華婚宴掀抗議聲浪川普與馬斯克翻臉 美媒點名黃仁勳等5位潛在接替人選
馬斯克
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
特斯拉Robotaxi德州試營運 馬斯克：10年有成
48
更多編輯台推薦新聞：