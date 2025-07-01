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Netflix攜手NASA 火箭升空太空任務盡情看

2025/7/1 16:49
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）全球串流影視平台Netflix今天宣布將與美國國家航空暨太空總署（NASA）合作，觀眾未來可透過Netflix，盡情觀賞火箭升空、太空人艙外漫步等畫面。

法新社報導，Netflix稍早在官方部落格宣布NASA+頻道時說：「不論你是死忠太空迷，或只是單純喜歡從約400公里高空俯瞰地球的美景，倒數計時正式開始。」

Netflix表示，NASA+頻道將提供「來自國際太空站（ISS）令人嘆為觀止的地球景色、令人手心冒汗的太空人艙外活動」以及火箭升空直播等內容。

NASA表示，此次與去年12月用戶數突破3億的Netflix合作「是為讓太空離我們的生活更近一些」。

NASA+總經理瑟蒙斯（Rebecca Sirmons）說：「1958年通過『國家航空暨太空法』後，我們就有責任將太空探索的歷程分享給最廣大觀眾。」

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她還說，這項串流服務致力於「啟發下一代，無論是在沙發上，還是從掌上的手機觀看」。

儘管與Netflix合作，NASA+的節目內容將持續透過NASA官網NASA.gov及其官方應用程式免費提供觀眾收看。（實習編譯：吳秉勵/核稿：陳亦偉）1140701

#Netflix
#美國國家航空暨太空總署
#國際太空站
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