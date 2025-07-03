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Netflix在台啟動人才培育計畫 拓展華語內容

2025/7/3 18:45（7/3 19:51 更新）
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串流影音平台Netflix 3日宣布啟動「未來人才培訓計畫」，攜手業界夥伴推動「影集劇本開發實作培訓」與「影視製作練習生計畫」，全面強化華語內容人才養成。圖為Netflix今年6月舉辦的後期製片工作坊現場。（Netflix提供）中央社記者吳家豪傳真 114年7月3日
串流影音平台Netflix 3日宣布啟動「未來人才培訓計畫」，攜手業界夥伴推動「影集劇本開發實作培訓」與「影視製作練習生計畫」，全面強化華語內容人才養成。圖為Netflix今年6月舉辦的後期製片工作坊現場。（Netflix提供）中央社記者吳家豪傳真 114年7月3日
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（中央社記者吳家豪台北3日電）從「華燈初上」到「忘了我記得」，近年台劇蓬勃發展，讓OTT串流影音平台更願意投資台灣。Netflix今天宣布啟動「未來人才培訓計畫」，將攜手壹壹影業與台灣影視製片協會，首度在台推出橫跨編劇與製作兩大面向的完整培訓內容，強化華語內容人才養成。

Netflix華語內容總監黃怡玫透過新聞稿表示，Netflix長期深耕台灣市場，持續投入資源發掘具潛力的華語內容，同時也致力打造協助創作者交流與專業養成的成熟產業生態。

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在此次人才培育計畫中，Netflix攜手本土開發製作公司壹壹影業，共同推動「影集劇本開發實作培訓」，以影視開發流程中的基礎職位「編劇助理」為核心，採用編劇創作室（Writers’ Room）模式，進行為期5個月的密集訓練，完整模擬產業實務流程，協助學員掌握劇本撰寫與開發技巧。

此外，Netflix攜手致力於影視人才交流的台灣影視製片協會，共同推動「影視製作練習生計畫」，內容涵蓋由業界領袖與Netflix內容和製作團隊開設的工作坊，以及實際進入劇組參與製作的實習規劃。（編輯：潘羿菁）1140703

#Netflix
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