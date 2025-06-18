Netflix也播傳統電視內容 與法國TF1達成協議

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（中央社巴黎18日綜合外電報導）串流影視平台Netflix今天宣布與法國電視集團法國電視一台（TF1）就線上直播和隨選內容達成協議。這是Netflix與主要傳統電視公司達成這類協議的全球首例。

Netflix共同執行長皮特斯（Greg Peters）告訴法新社，這項服務將於明年夏季推出，但他拒絕透露與TF1合作的任何財務或其他細節。

在聲明中，Netflix表示，法國用戶將可以收看TF1的5個電視頻道和該集團自己的TF1+串流平台內容，用戶在智慧型電視機或其他設備上「無需離開Netflix環境」就可收看。

這項服務將提供體育賽事、連續劇和諸如「我要活下去」（Survivor）風格的時境秀Koh-Lanta。

TF1和Netflix多年來一直合作製作節目，例如2019年的歷史劇「命定之火」（Le Bazar de la Charite）等作品。

但作為法國最大民營電視公司和歐洲最大電視公司之一，TF1懷抱TF1+能夠自立站穩腳跟的雄心壯志，這使得它與Netflix更緊密合作的決定令人意外。

TF1+以成為在法國及更廣泛的法語世界中最受歡迎免費服務為目標。

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TF1執行長貝爾默（Rodolphe Belmer）在宣布合作計畫前告訴法新社：「TF1+現在是、並將繼續是我們策略的核心。」

貝爾默堅稱，這項協議不會置TF1+於「蠶食效應」風險之中，而是在觀眾日益分散和隨選收視成長的媒體環境下「真正互補」。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1140618