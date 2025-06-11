打造「拜六禮拜」主題曲 孫淑媚唱出生活酸甜苦辣

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（中央社記者洪素津台北11日電）金曲歌后孫淑媚主演戲劇「拜六禮拜」更為戲打造主題曲，孫淑媚親自填詞，乱彈阿翔則負責譜曲，簡單的歌詞、輕柔的旋律，為戲劇注入溫暖又打動人心的力量，唱出生活中的酸甜苦辣。

孫淑媚透過新聞稿分享，當導演杜政哲詢問要不要做主題曲時，立刻興奮地一口答應，加上自己也有參與演出，所以創作起來更有共感。主題曲「拜六禮拜」融入台語及英文歌詞，多元的元素讓這首歌堆疊出更豐富深厚的情感，如同孫淑媚為這首歌下的註解「人生很鳥，蕭蕭就好」！

回憶起與乱彈阿翔合作的過程，孫淑媚笑說其實她只有講故事給老師聽，2人便一起完成了這首主題曲，因為2人已經不是第一次合作，在創作上很有默契。

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對孫淑媚來說，週末最愛的事就是好好發呆，在現代繁忙的工作中，很少有能專心放空的時間，有些人甚至連好好睡一覺都是奢侈。她也表示自己在創作時幾乎沒什麼特別的習慣，唯一會做的就是「睡好覺」，有時候還可能會因此夢到靈感。

「拜六禮拜」每週日晚間8時公視台語台、10時華視主頻道播出。晚間11時Netflix及中華電信MOD以及HamiVideo影劇館Plus上架更新。15日起每週日晚間8時在八大戲劇台播出。（編輯：蕭博文）1140611