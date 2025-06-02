宋慧喬反差演修女飆髒話 喊對心理變態角色有興趣

（中央社記者洪素津台北2日電）韓國女星宋慧喬睽違10年回歸大銀幕，她在電影「黑祭司2：闇黑修女」顛覆形象，挑戰叛逆的修女角色，她直言：「我不想再回頭演童話愛情故事了！」表示對心理變態的角色更有興趣。

宋慧喬在電影「黑祭司2：闇黑修女」挑戰形象顛覆的「自由派修女」，為拯救被惡靈附身的少年展開一場禁忌驅魔儀式，新聞稿指出，宋慧喬為詮釋這位抽菸、講髒話、叛逆不羈的修女，特別拜訪真正的修女請益，不過對方卻笑說：「這是和我們完全不同的修女啊，得進電影院看看到底是什麼新修女。」

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宋慧喬繼話題韓劇「黑暗榮耀」後再度「黑化」，她說：「那部戲讓我看見了以前從沒見過的自己，覺得很興奮，演完後就不再想回頭去演愛情故事了。」她甚至透露想挑戰「心理變態」一類的角色，「童話般的愛情故事就留給後輩們演吧！如果真的要再演愛情劇，我會想演符合我年紀的、更貼近現實的愛情故事。」

電影「黑祭司2：闇黑修女」在台灣大哥大MyVideo上線中。（編輯：李亨山）1140602