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李政宰對決李炳憲 魷魚遊戲3拉扯於是否還相信人性

2025/6/9 17:54（6/9 18:26 更新）
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韓國話題影集「魷魚遊戲」第3季即將上線，9日於首爾舉行記者會，演員群盛裝出席並合影。（Netflix提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月9日
韓國話題影集「魷魚遊戲」第3季即將上線，9日於首爾舉行記者會，演員群盛裝出席並合影。（Netflix提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月9日
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（中央社記者洪素津台北9日電）韓國演員李政宰與李炳憲在「魷魚遊戲3」展開最終對決，劇中李政宰下定決心要復仇，誓死推翻遊戲負責人李炳憲；導演黃東赫點出，第3季就是2人在「人性」問題互相拉扯。

「魷魚遊戲」第3季今天於韓國首爾盛大舉行記者會，導演與演員李政宰、李炳憲、任時完、姜河那、魏嘏雋、朴珪瑛、李陣郁、朴成焄、梁東根、康愛心、曹柔理、蔡菊姬、李大衛、盧載沅都盛裝出席。

黃東赫在舞台上感性地說：「成奇勳（李政宰飾）與負責人（李炳憲飾）兩人之間在『你是否還相信人性？』這個問題相互拉扯，是理念與價值觀層次；這也是我想要藉由『魷魚遊戲』這部作品帶出的問題與討論，以及我們是否有能力為下一代創造更美好世界」。

李政宰在記者會上分享道：「在朋友死去後，角色對自己感到非常氣餒且絕望，所以他復仇目標非常明確，發誓要懲罰操控這場遊戲的背後主使者。」而作為與奇勳對立面的負責人，李炳憲回答：「在競技場的李政宰應該是很孤獨的，且非常無助。他的信仰與他所相信的一切，都在逐漸瓦解；他想要徹底粉碎這個體制。」

朴成焄飾演跨性別者趙賢珠，朴成焄自己也分享：「在第3季中可以看到賢珠的無私，也很有正義感，這完全是屬於賢珠的特質；她與其他孕婦玩家還有老婦玩家有著緊密關係，這次在第3季，觀眾會看到一個更堅強或是說更黑暗的賢珠。」

而在影集中飾演母子的梁東根與康愛心，也提到說影集中將有很多意想不到變化與轉折，2人一搭一唱互動，讓現場觀眾感覺很像在看早晨脫口秀。

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最後，黃東赫在也明確表明目前沒有規劃新一季想法，不過全球觀眾皆可在本季看到每個角色結局，也表明現在最喜歡的季數是第3季。不過，黃東赫自己也沒有把話說死，表明自己也很期待有任何機會可以回到「魷魚遊戲」宇宙當中。

「魷魚遊戲」第3季27日Netflix全球獨家上線。（編輯：陳仁華）1140609

#李政宰
#黃東赫
#李炳憲
韓國演員李炳憲（圖）在影集「魷魚遊戲」第3季擔任遊戲負責人，他9日出席記者會分享，「在競技場的成奇勳（李政宰飾）應該是很孤獨的，且非常無助」。（Netflix提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月9日
韓國演員李炳憲（圖）在影集「魷魚遊戲」第3季擔任遊戲負責人，他9日出席記者會分享，「在競技場的成奇勳（李政宰飾）應該是很孤獨的，且非常無助」。（Netflix提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月9日
韓國影集「魷魚遊戲」第3季9日在首爾舉行記者會，演員李政宰（圖）說，「在朋友死去後，角色對自己感到非常氣餒且絕望，所以他復仇目標非常明確，發誓要懲罰操控這場遊戲的背後主使者」。（Netflix提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月9日
韓國影集「魷魚遊戲」第3季9日在首爾舉行記者會，演員李政宰（圖）說，「在朋友死去後，角色對自己感到非常氣餒且絕望，所以他復仇目標非常明確，發誓要懲罰操控這場遊戲的背後主使者」。（Netflix提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月9日
李炳憲
魷魚遊戲最終章 李政宰穿西裝崩潰邊緣對決李炳憲
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