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風電3-3期擬設競標底價 經部6月將辦選商說明會

2025/6/12 20:41
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（中央社記者曾智怡台北12日電）經濟部能源署今天表示，離岸風電區塊開發3-3期選商機制與前期最大區別在於不再強制要求國產化項目；另考量零元競標導致融資困難，3-3期也會訂定底價（下限費率），相關時程規劃「越快越好」，預計6月辦理選商說明會。

政府力拚2030年達陣綠電3成目標，經濟部推進離岸風電開發進度，部長郭智輝日前接受中央社專訪明確指出，區塊開發3-1期展延1年的寬限期不變，但3-2期須如期併網，前2期未履約容量將全數併入3-3期，最快5、6月公告3-3期選商草案。

經濟部能源署組長陳崇憲今天出席「2025年臺灣歐盟環境與科技論壇」時透露3-3期規劃方向，他指出，3-3期與前期最大區別在於「不再強制要求國產化項目」，因此選商機制設計須有大幅度變動。

根據郭智輝先前指示方向，評選時將優先考慮具實績、EPC（統包工程）能力公司，若僅為單純財務投資分數會比較低，另如能提早併網可能有額外獎勵。

對於選商草案釋出、招商時程，陳崇憲強調「as soon as possible」（越快越好），目標6月辦理公開說明會。至於備標期時間，他說，若納入環境影響評估，備標期就必須要更長、至少半年，另併網時程規劃也會決定備標期長短。

競標價格方面，過去「零元底價」導致銀行融資不易，陳崇憲今天表示，3-3期不會再出現「零元底價」甚至「負底價」，目前朝向訂出併網時間後，假使廠商能提早併網，則可取得更高底價，透過確保現金流改善融資條件。

另一方面，3-3期開發容量多寡，牽涉前期風場是否放棄開發；截至目前，經濟部已與潛力場址階段的力麗集團海峽一風場（300MW）解約；區塊開發3-2期科里歐海鼎一（360MW）、德能英華威集團德帥風場（240MW）等兩處風場則未能完成行政契約簽約，3座風場合計約900MW，預期皆將併入3-3期。

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至於3-1期風場命運，陳崇憲表示，因3-1期業者已簽署行政契約，須回歸契約規定決定是否收回風場，預計明年初陸續進入下一個檢查節點，屆時應才會再重新盤點場址空間等事宜。

此外，經濟部正與交通部、國防部溝通是否可能釋出更多風場開發空間，供廠商評估選擇。（編輯：張良知）1140612

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