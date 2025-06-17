首爾書展台灣館18日登場 賴和、三毛文創商品亮相

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（中央社記者邱祖胤台北17日電）韓國首爾書展明天登場，台灣首次受邀成為主題國，現場除了出版品及主題講座外，包括以賴和、三毛作品為內容的摺疊傘，以及葉石濤手稿紙膠帶等文創商品也將亮相，展現台灣文學多元風貌。

根據國立台灣文學館發布新聞稿，此次台文館以「自然書寫」、「原住民文學」及「台灣文學獎金典獎」共3大主題策劃展示內容，並邀請作家吳明益、董恕明與平路進行主題演講、譯者對談，同時配搭82部主題選書與英譯本進行版權推介。

在台灣主題國館書店區則以「文學可以成為什麼？」為主題，呈現文物活化、文學轉譯的成果與能量。如取材自賴和與三毛相關藏品的「驟雨」和「酷暑」摺疊傘、台灣不同年代詩社作品衍生的「澄秋」、「沐月」雙層玻璃杯，以及作家手稿商品葉石濤「文學是地上之鹽」紙膠帶等文創商品。

特別的是「邱妙津文物」包括生活週記、求職履歷表等藏品，經數位輸出後首度跨海亮相，以博物館典藏文物向韓國讀者介紹同志文學經典作家。

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主題演講方面，19日吳明益將以「敘事是一種療癒」為題演講，由政大韓文系副教授林侑毅翻譯；21日由平路主講「小說～鏡中之鏡與國族歷史」，董恕明主講「不一樣的美麗－以夏曼．藍波安的書寫為例兼及其他」，均由譯者金泰成主持。

與譯者對談方面，18日吳明益將與許裕暎以「漂流之島：吳明益與『複眼人』的文學旅程」為題對談；21日則由張嘉祥與金泰成對談「張嘉祥的世界觀：以文學與音樂書寫台灣」。（編輯：張雅淨）1140617