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北市電動公車起火 1個月完成鑑定報告

2025/6/17 20:31（6/17 21:03 更新）
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（中央社記者楊淑閔台北17日電）台北市敦化北路16日晚上發生電動公車起火事件，初判電池故障所致，北市公運處今天表示，國家運輸安全調查委員會、消防局鑑識小組1個月後會各出1份鑑定報告釐清肇因。

昨天晚上8時43分，台北市敦化北路167號前發生大都會客運262路電動公車火燒車事件，幸無人傷亡。

台北市公共運輸處技正陳俊豪告訴中央社記者，初判是電池故障引起火燒車，不過真正肇因有待鑑定報告出爐，上午消防局鑑識小組檢查原因後，交通部、財團法人車輛安全審驗中心、車廠華德動能等前往大都會客運了解原因，預計1個月後，運安會、消防局鑑識小組會各完成1份事故車鑑定報告。

因是北市電動公車起火首例，北市公運處擴大對北市電動公車電池、充電系統進行檢查，原規劃今天完成大都會客運事故車之外的19輛同型、同批次，以及不同批次、同型，其他業者的94輛電動公車的電池、充電系統檢查。

陳俊豪說，一天下來，94輛中，大南客運有2輛檢測時有異常訊號，為求審慎，公車業者先停派，並請車廠再詳細檢測，目前已排除疑慮，確認安全無虞後可恢復營運；倒是大都會客運事故車外的19輛，基於已停派，業者要請華德動能詳細檢查，改成3天完成。

北市共計858輛電動公車，扣除上述的另外744輛，陳俊豪說，原規劃3天完成檢查，所以3天後才會獲報安檢結果；而北市電動公車計858輛，這次起火車廠牌的華德動能占214輛。

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陳俊豪說，因應電動車起火現象受海內外關注，原本就已跟轄區消防分隊維持聯繫，並再提醒客運業者，除了平時車況保養，人員應變、消防演練必須加強落實。

至於國產電動公車與國產柴油大巴的單價，他說，前者單價新台幣1000多萬元，後者約300多萬到400多萬元左右。（編輯：方沛清）1140617

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