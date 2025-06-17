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藍委稱核三除役中火用煤大增 台電：較去年減40萬噸

2025/6/17 20:38
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（中央社記者曾智怡台北17日電）國民黨立委廖偉翔質疑，核三廠除役後台中電廠用煤量大增，台電今天澄清，對比去年同期，台中電廠今年1月至6月16日用煤量減近40萬噸，且無論是核三2號機停機前，或停機後至今，用煤都比去年少。

台電透過新聞稿說明，立委自行計算「5月中至今」及「1月至5月中」兩個時間段的平均每日用煤數據，進而提出「用煤增加」的說法，是基準點完全錯誤的比較，且忽略一個顯而易見的事實，意即夏天用電較非夏天多，因此夏天每日用煤也比非夏天多。

台電進一步解釋，如同台中市5月用電量比1月多出3億度，又如今年全國用電前10高皆於5月中旬以後所創，夏天用電較高並非今年才有，更並非令人震驚的變化，而是氣候變化與用電常態。

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再者，1到3月配合秋冬空污季，燃煤機組減發運轉，讓台中電廠用煤量呈現夏季高於秋冬季節的趨勢。

台電統計，去年1月至6月16日台中電廠用煤量共512.8萬噸，立委所在意的核三廠兩部機組當時皆正常運轉發電，而今年同期用煤量472.9萬噸，較去年減少近40萬噸，顯見與核三除役無關。（編輯：張均懋）1140617

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#國民黨
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