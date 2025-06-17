經部辦APEC綠色競爭力研討會 助中小微企業轉型

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（中央社記者劉千綾台北17日電）經濟部今天舉辦APEC綠色競爭力研討會，邀請美國、日本、韓國、馬來西亞和菲律賓等國企業代表出席。經濟部表示，透過研討會可協助亞太地區中小企業掌握各國政策、供應鏈綠色轉型、綠色金融等趨勢，政府也持續協助中小微企業提升技術能量。

為深化台灣與APEC各會員體合作，強化中小企業與海外市場的連結，經濟部今天於高雄展覽館舉辦「亞太經濟合作（APEC）數位創新打造中小企業綠色競爭力研討會」，邀請來自日本北九州市產業經濟局、韓國中小及新創企業研究院、馬來西亞中小企業銀行、菲律賓達沃市工商會代表，與新加坡、泰國、越南、美國、印尼等會員體的企業領袖出席。

經濟部政務次長何晉滄於開幕致詞時表示，各國在推動低碳轉型時，觀察到中小微企業在過程中常面臨專業知識、資源與技術不足等多重限制，政府持續透過提升中小微企業技術能量，協助數位、綠色轉型，具體作法包括中小微企業AI知識培育、技能訓練與轉型資源補助，並透過節能診斷、人才培訓及結合能源技術服務業者，擴大協助中小微企業。

何晉滄指出，中小企業在APEC區域的經濟與產業發展扮演重要角色，透過今年研討會，可協助亞太地區中小企業掌握各國政策、供應鏈綠色轉型、國際標準接軌、綠色金融等趨勢，尋求成長新契機。

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循環台灣基金會董事長黃育徵、中鋼公司助理副總經理陳宗榮等專家在研討會中發表專題演講，共同討論綠色政策趨勢、AI減碳應用及循環經濟發展，增加中小企業綠色競爭力，一起迎向永續發展的挑戰。

經濟部表示，自2023年起連續3年舉辦APEC論壇，邀請台灣中小企業分享減碳成果及智慧解決方案，提升國際知名度，進而拓展亞太市場機會。APEC會員體亦透過工作坊瞭解如何運用數位工具分析改善碳排數據、強化能源管理，並落實於自身企業營運。會後台灣出版報告彙整成功案例，提供標竿學習典範。（編輯：張均懋）1140617