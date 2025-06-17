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6月電子期金融期齊漲

2025/6/17 14:09
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（中央社台北17日電）台北股市今天上漲161.69點，收22211.59點。6月電子期收1226.15點，上漲11.65點，逆價差2.87點；6月金融期收2144.60點，上漲1點，正價差6.55點。

6月電子期以1226.15點作收，上漲11.65點，成交937口。7月電子期以1213.70點作收，上漲12.10點，成交120口。

電子現貨以1229.02點作收，上漲13.41點；6月電子期貨與現貨相較，逆價差2.87點。

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6月金融期以2144.60點作收，上漲1點，成交1200口。7月金融期以2087.20點作收，下跌8.80點，成交254口。

金融現貨以2138.05點作收，下跌5.63點；6月金融期貨與現貨相較，正價差6.55點。實際收盤價以期交所公告為準。1140617

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