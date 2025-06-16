無薪假2895人 受美對等關稅影響占1189人

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（中央社記者張雄風台北16日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）人數為2895人，較上期微增64人，其中廠商表達受美國對等關稅影響而實施為1189人，與2週前相比變動不大，持續密切監測關稅影響。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計160家，實施人數2895人；較6月2日公布實施家數計155家，實施人數2831人相比，本次家數增加5家，人數增加64人。

勞動部比示，本期較去年同期（113年6月17日公布）家數為262家，實施人數為5338人相比，減少102家，實施人數減少2443人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，本期增加主要仍以製造業為主，合計增加97人。

王金蓉指出，製造業中增加人數較多的是金屬機電工業，共增加269人，整體而言沒有較大規模的實施， 不過有2家實施人數相對較多，一家是金屬製品製造業，實施約70餘人，有表達是受美對等關稅影響；另一家是機械設備製造業，實施約60人，僅表示受景氣影響、訂單減少。

不過，王金蓉說，製造業中有一家塑膠製品化學工業，表達因訂單回穩停止實施約170人。

另外，王金蓉指出，統計本期受美對等關稅影響，家數為38家、人數1189人，同樣以製造業為主，與上一期相比，受美國關稅影響的企業家數和人數確實有所增加。

根據資料，前一期受美國對等關稅影響，減班休息的家數20家、人數827人。

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王金蓉解釋，雖然受美對等關稅影響家數、人數增加，但整體減班休息的人數變動不大，主要原因是有部分企業在之前實施減班休息時並未表明是受美國關稅影響，但本期通報時則表明受到影響。

王金蓉說，勞動部會持續密切監測關稅影響，並請地方政府審慎觀察，並提供提供「充電再出發訓練計畫」及「僱用安定措施」等協助方案 。（編輯：陳清芳）1140616