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味全龍邀警務人員攜眷免費看球 盼激勵基層士氣

2025/6/17 19:47
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（中央社記者陳容琛台北17日電）中職味全龍今天於主場迎戰樂天桃猿，頂新和德文教基金會邀請500組警務人員家庭免費進場看球，龍隊副董事長黃宗仁表示，希望藉以激勵警界基層士氣。

持續爭取中職上半季冠軍的龍隊，今天與桃猿正面交鋒，為向長年守護社會、卻常無法兼顧家庭的警務人員致敬，頂新和德文教基金會特別邀請500組警務人員家庭親臨現場觀戰，只要至天母棒球場4號售票口出示警察服務證，並加入味全龍官方LINE好友，即可兌換當日門票攜眷進場，共享親子時光。

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過去曾任新北警察局長的龍隊副董事長黃宗仁，賽前接受中央社採訪時指出，職棒是很健康、帶給台灣和諧社會的舞台，而警察是保障台灣社會的安全與安定，「不過兩者的目標是一致的。」

黃宗仁指出，抱著台灣警察需要受到鼓勵的想法，因此邀請警務人員免費進場看球，希望藉以激勵警界基層士氣，畢竟前天才剛過警察節，讓他們攜帶眷屬來看球，向他們的辛勞致敬，也期望台灣能夠和諧、安全。（編輯：龍柏安）1140617

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