會見張善政 卓榮泰：中央會支持財政較為困難縣市

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（中央社記者葉素萍台北17日電）行政院發言人李慧芝晚間表示，行政院長卓榮泰今天與桃園市長張善政、副市長蘇俊賓會面，會中討論到立院大幅刪減總預算造成中央與地方的困境；卓榮泰談到了解地方的需求，尤其財政較為困難的縣市，中央一定會努力給予支持。

李慧芝晚間向媒體表示，卓榮泰與張善政、蘇俊賓會面，針對中央與地方財政及建設相關議題進行意見交換。

李慧芝轉述，卓榮泰歡迎張善政到訪，也表示中央與地方互為一體，不論是預算或者建設、福國利民的政策，都需要一起合作。

李慧芝表示，會中討論到立院大幅刪減總預算造成中央與地方的困境，卓榮泰談到了解地方的需求，尤其財政較為困難的縣市，中央一定會努力給予支持。

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對於張善政支持辦理追加預算以解決問題，李慧芝轉述卓榮泰談話表示，需要更多地方政府及立法委員支持，才能通過立院審查，並強調中央與地方互為一體，共同合作才能盡全力照顧國民，更完善推動福國利民的政策。

李慧芝說，桃園市現階段也正在推動許多的國家重要建設，包括桃園機場第3航廈、航空城以及國道3號八德交流道計劃等等，卓榮泰及張善政皆希望能順利推動這些重要工作，國人未來生活及產業發展一定會更加進步。（編輯：林克倫）1140617